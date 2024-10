Ford sarà al Salone dell'auto di Parigi 2024 che aprirà il 14 ottobre: la Casa americana ha in programma diverse novità con auto elettriche e ibride in mostra

Fonte: Ufficio Stampa Ford Ford porta a Parigi la nuova elettrica Capri

Il Salone dell’auto di Parigi è oramai vicinissimo. La fiera dedicata al mondo delle quattro ruote aprirà le porte il prossimo 14 di ottobre e si concluderà il successivo 20 ottobre, mettendo in mostra tutte le principali novità in arrivo per il mercato dei motori, con un’attenzione particolare al mercato europeo, alle prese con i problemi legati all’elettrificazione. Tra i brand protagonisti alla fiera parigina ci sarà anche Ford. La Casa americana fa il suo ritorno al Salone presentando le diverse novità in arrivo (o arrivate di recente per la sua gamma. L’obiettivo è conquistare il punto puntando, soprattutto, su soluzioni elettrificate e moderne.

Le novità di Ford

Ford sarà al Salone dell’auto di Parigi mettendo in mostra alcune delle sue ultime novità. La protagonista assoluta sarà, senza dubbio, la Ford Capri, l’ultima arrivata della gamma europea della Casa americana. La nuova elettrica, sviluppata sulla piattaforma MEB del Gruppo Volkswagen (con cui Ford ha stretto una partnership già da alcuni anni) sarà ostrata in pubblico a Parigi con l’obiettivo di sostenerne la diffusione su tutto il mercato europeo. La Capri riprende un nome storico per Ford, rifacendosi a un’importante coupé degli anni 70. Si tratta, però, di un modello completamente inedito: un SUV Coupé elettrico destinato a diventare un riferimento del mercato.

Alla fiera francese, Ford mostrerà anche altri modelli. Lo stand della Casa, infatti, includerà anche la Explorer, il SUV, realizzato sempre su base MEB, che rappresenta un altro tassello centrale del programma di elettrificazione di Ford per il mercato europeo. Da non sottovalutare anche la nuova Mustang Mech-E che porterà in Europa la nuova versione del sistema Blue Cruise per la guida assistita di livello 2 avanzata che permette la guida senza mani sul volante (ma mantenendo sempre l’attenzione sulla strada, a differenza di quanto avviene con la guida autonoma di livello 3).

Ibride e veicoli commerciali

La fiera vedrà diversi modelli Ford in mostra. La Casa ha in programma, infatti, di esporre le versioni ibride della Ford Puma e della Ford Kuga, due modelli a cui l’azienda chiede di generare volumi di vendita importanti nel corso dei prossimi anni. Da segnalare anche la nuova versione plug-in del Ranger, il pick-up che rappresenta, sempre di più, un punto di riferimento della gamma europea di Ford, soprattutto in quei mercati dove questo tipo di veicoli risulta molto richiesto. La versione ibrida, dotata di 279 CV di potenza e di una batteria da 11,8 kWh, è in grado di garantire circa 50 chilometri in modalità elettrica.

Ford Pro, la divisione dell’azienda che realizza modelli per il settore business, sarà presente a Parigi con novità legate alle flotte e ai servizi di ricarica messi a disposizione dei suoi clienti. Ci saranno, inoltre, i nuovi modelli E-Tourneo Custom, dotato di batteria da 64 kWh e oltre 300 chilometri di autonomia, e E-Tourneo Courier, due modelli molto importanti per il brand in Europa. L’appuntamento con le novità di Ford per il Salone di Parigi è programmato per il prossimo 14 di ottobre, in occasione dell’apertura del Salone.