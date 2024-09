Fonte: Ufficio Stampa Ford Il debutto sul mercato è fissato per il 2025

Il Ford Ranger è, da tempo, uno dei modelli di riferimento del settore dei pickup in Europa. Si tratta di un veicolo completo, ricco di funzionalità e personalizzabile. Ad arricchire la gamma del pickup di Ford Pro c’è ora una nuova variante: il Ranger, infatti, viene elettrificato con il debutto di una nuova versione Plug-in Hybrid che conserva tutte le caratteristiche che hanno contribuito al successo del modello sul mercato europeo nel corso degli ultimi anni. Questa versione è stata svelata in occasione dell’IAA Transportation di Hannover. L’elettrificazione garantirà prestazioni elevate e consumi ridotti per il pickup che conserverà tutte le funzionalità che caratterizzano anche le altre versioni.

Il pickup diventa ibrido

Il Nuovo Ford Ranger in versione PHEV riprende tutte le caratteristiche che hanno contributo al successo del pickup della Casa americana. La grande novità è rappresentato dal sistema Plug-In Hybrid installato sotto la carrozzeria. Questo sistema è costituito da un motore Ford EcoBoost da 2,3 litri. Il motore a benzina è abbinato a un cambio automatico a 10 marce e a un motore elettrico da 75 kW oltre che a una batteria da 11,8 kWh.

Complessivamente, il sistema ibridel del pickup è in grado di erogare una potenza massima di 279 CV, con una coppia motrice massima di 690 Nm. Questa versione risulta, quindi, più potente del Ranger con motore 3.0 V6 turbodiesel. La batteria, inoltre, consente la possibilità di funzionamento a zero emissioni, con un’autonomia di circa 45 chilometri in modalità elettrica (disponibile in quattro diverse modalità di funzionamento: Auto EV, EV Now, EV Later o EV Charg). Per una carica completa servono meno di 4 ore. Non cambiano le caratteristiche del modello, in grado di trasportare carico utile fino a una tonnellata e di trainare fino a 3.500 chilogrammi

Marco Buraglio, Direttore Veicoli Commerciali Ford Italia, commenta così il debutto del nuovo modello: “Il nuovo Ranger PHEV offre i vantaggi dell’elettrificazione senza per questo rinunciare alla versatilità e alla capacità di carico che hanno reso il Ranger un’icona in Europa. Abbiamo ulteriormente migliorato il nostro primo pickup Plug-In Hybrid affinché potesse continuare a essere adatto come strumento di lavoro, aggiungendo comfort, servizi connessi e la possibilità di guida in elettrico“.

Per il lancio, il nuovo Ford Ranger in versione PHEV sarà disponibile con un’edizione limited edition, chiamata Stormtrak. Questa versione include elementi esclusivi (cerchi in lega da 18 pollici, griglia a nido d’ape, prese d’aria sui parafanghi e kit di decalcomanie) non disponibili con altre varianti. Ci sono, di serie, anche i fari a LED Matrix, il sistema portapacchi flessibile e la telecamera a 360 gradi oltre al Pro Trailer Backup Assist e la nuova colorazione esclusiva Chill Grey che si affianca alla versione Agate Black. Presente, nella dotazione di serie, anche il sistema audio B&O a 10 altoparlanti.

Disponibilità e prezzi

Il Nuovo Ford Ranger Plug-in Hybrid sarà disponibile a breve sul mercato delle quattro ruote europeo. Il pick-up elettrificato, con l’allestimento Stormtrak, che sarà disponibile in edizione limitata e sarà realizzato in occasione del lancio, sarà presto protagonista sulle strade italiane. Le prime consegne sono previste nella primavera del 2025. Ancora da comunicare, invece, i prezzi del nuovo modello.