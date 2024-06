Fonte: Ufficio Stampa Ford Il Ford Ecoboost ha debuttato nel 2012

Il mondo delle quattro ruote è sempre più indirizzato verso l’elettrico: i motori tradizionali continuano a rappresentare un riferimento per il mercato europeo. Tra le tante opzioni disponibili per gli automobilisti c’è una famiglia di motori che, anno dopo anno, conferma la sua qualità. Si tratta dei Ford EcoBooost, motore diventato oramai una vera e propria icona per il settore auto.Sulle strade europee circolano centinaia di migliaia di veicoli che sfruttando le soluzioni ingegneristiche avanzate che hanno reso i motori EcoBoost un vero e proprio capolavoro di tecnologia per il mondo dell’auto. Questi motori sono parte integrante della storia di innovazioni di Ford nel mondo dei motori.

Una storia iniziata nel 2012

La famiglia di motori EcoBoost è stata un punto di svolta per Ford in Europa. Un primo prototipo venne svelato nel corso del 2009, in occasione del Salone dell’auto di Francoforte. La gamma è arrivata sul mercato poi negli anni successivi, a partire dal 2012, diventando subito un importante riferimento per gli automobilisti europei, grazie a un’efficienza superiore alla media. I motori EcoBoost sfruttano i gas di scarico scartati per spingere più aria compressa nel motore.

Un sistema a iniezione diretta, ad alta precisione, consente di ridurre il consumo di carburante necessario per la combustione, massimizzando l’efficienza. La tecnologia alla base dei motori Ford prevede una particolare modalità di “combustione magra” che riduce al minimo i consumi quando l’auto viaggia a velocità di crociera, con un miglioramento sensibile sui consumi e, quindi, sulle emissioni di CO2 del veicolo.

A migliorare l’efficienza c’è anche un sistema in grado di ottimizzare il cosiddetto incrocio ovvero l’apertura contemporanea delle valvole di aspirazione e di scarico per una pulizia completa della camera di combustione. I motori EcoBoost sono dotati di una cinghia di distribuzione principale a bagno d’olio che migliora la lubrificazione, aumentando il ciclo di vita e allungando gli intervalli di manutenzione, senza compromessi sull’efficienza.

Fonte: Ufficio Stampa Ford

Una famiglia di motori

La famiglia EcoBoost è diventa, anno dopo anno, un punto di riferimento della gamma Ford e ancora oggi continua a rappresentare un elemento centrale per la Casa. Il progetto nacque con l’obiettivo di sviluppare un motore piccolo, potente ed efficiente. Quest’obiettivo ha portato Ford a lanciare il motore 1.0 EcoBoost, il tre cilindri declinato in vari step di potenza (100, 125 e 140 CV) che, nel corso degli anni, si è ritagliato uno spazio di primo piano sul mercato.

Nel corso del tempo, Ford ha aggiunto ulteriori varianti del suo EcoBoost, con il lancio di versioni 1.5, 2.0 e 2.3 oltre al potente V6 3.0. Le esigenze di elettrificazione, inoltre, hanno spinto Ford ad adeguare il progetto, rendendo le unità EcoBoost compatibili con sistemi ibridi, con soluzioni in grado di adattarsi alle esigenze di vari segmenti di mercato. C’è poi l’aspetto della sportività: i motori EcoBoost sono stati proposti anche su modelli da competizione, come la Fiesta da rally, confermandosi in grado di offrire anche prestazioni elevate e non solo efficienza.

In un mercato, come quello delle quattro ruote, che, in attesa di una completa elettrificazione, richiede ai costruttori di trovare soluzioni tecnologie e ingegneristiche sempre più affidabili e innovative, i motori EcoBoost di Ford si confermano dei veri e propri capolavori di progettazione, in grado di offrire efficienza, prestazioni e affidabilità in tutti i contesti di utilizzo.