Fonte: Ufficio Stampa Renault Renault 4 E-Tech, la nuova versione 100% elettrica di un mito del passato

C’era una volta l'”auto in jeans“, una vettura così versatile da essere sfruttabile in ogni contesto e situazione. E così lo è stato, per tanti e tantissimi anni. La Renault 4, voluta all’epoca dal direttore della Régie, Pierre Dreyfus, ha conquistato il globo intero con la sua incredibile robustezza e le doti fuori dal comune. Dal 1961 fino al 1994 sono stati 8.135.424 gli esemplari di R4 distribuiti in ogni angolo del pianeta, diventando – a tutti gli effetti – la prima world car del costruttore francese, nonché il veicolo più venduto nella sua lunga storia. Adesso, un po’ a sorpresa, la Renault 4 ritorna e debutta al Salone di Parigi, con una veste moderna e un motore elettrico E-Tech. Per inseguire il successo del passato, interpretando il futuro.

Per tutte le stagioni

Renault 4 E-Tech Electric conferma la volontà del Brand transalpino di accelerare la transizione energetica su scala europea, democratizzando i veicoli elettrici. Infatti, questo veicolo nasce come proposta per tutti, con un prezzo d’accesso fattibile pur essendo a trazione elettrica. La nuova R4 propone una visione più ampia e determinata a convertire all’alimentazione alla spina tutti i tipi di pubblico, comprese le giovani famiglie che preferiscono le linee e l’abitabilità di un SUV compatto.

La nuova Renault 4 E-Tech è figlia della “Renaulution” ed entra nella gamma elettrica della Régie come il veicolo per tutte le esigenze. Il suo obiettivo – molto ambizioso – è dichiaratamente quello emanato dalla filosofia alla base della sua progettazione: rispondere al maggior numero possibile di utilizzi dei clienti. La sua struttura, la sua carrozzeria e la sua adattabilità sembrano andare precisamente in questa direzione. La scelta di assumere l’aspetto di un crossover, poi, calza a pennello.

Renault 4 E-Tech: pronta a tutto

Gli spostamenti quotidiani, i viaggi nel weekend e le gite di piacere. Tutte queste sono attività realizzabili a bordo di una Renault 4 E-Tech. Creata per un ampio utilizzo del volume del bagagliaio, questo può arrivare fino a 420 litri. Un numero molto buono per la sua categoria di appartenenza. Ingegnosi anche i vani portaoggetti, la panchetta pieghevole, il sedile del passeggero trasformabile in tavolino e tanto altro ancora. Il comfort è garantito dalla maggiore altezza libera dal suolo e dal sistema antislittamento avanzato Extended Grip, che permettono a questa elettrica di muoversi in ogni tipo di superficie.

Le prestazioni, ma anche l’abitabilità da record, il centro di gravità ribassato, la tenuta di strada, la funzione One Pedal e l’autonomia fino a 400 km sono stati resi possibili grazie alla piattaforma dedicata AmpR Small. Condivisa con Renault 5 E-Tech Electric, ha consentito molte economie di scala, senza compromessi per i clienti.

“Con Renault 4 E-Tech Electric, Renault fa un ulteriore passo avanti nella democratizzazione dei veicoli elettrici in Europa. Questo modello completa una gamma già molto estesa che comprende Megane, Scenic e la nuova Renault 5 E-Tech Electric. Mancava un’auto compatta, ma con una bella spaziosità. E ora c’è, con un modello versatile, pratico, modulare e dotato di un grande bagagliaio facile da caricare. Un’auto in grado di adattarsi a tutti gli utilizzi della vita quotidiana. Un’auto elettrica popolare al passo con i tempi, con il massimo della tecnologia utile e del comfort”, ha detto Fabrice Cambolive, CEO della Marca Renault.