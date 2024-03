Fonte: Ufficio Stampa Renault Le foto che aspettavamo: Nuova Renault 5 E-Tech Electric

Ci sono modelli di automobili che hanno fatto la storia, che sono diventati delle vere e proprie icone. Modelli indimenticabili, che evocano ricordi, che sono conosciuti anche di chi non era ancora nato quando circolavano sulle strade E in molti casi non si tratta di fuoriserie, di auto di lusso, di vetture con motori potenti, veicoli in grado di sfrecciare a tutta velocità. No, spesso queste icone sono auto comuni, popolari, ma che hanno conquistato gli automobilisti di tutto il mondo e di cui sono state vendute milioni e milioni di modelli. Un esempio? La Renault 5. Negli anni ’70 e ’80 (ma anche negli anni ’90) era quasi la normalità vederne nelle nostra città, l’auto è poi andata fuori produzione ma ora è pronta a tornare in una nuova versione aggiornata e completamente elettrica. Andiamo allora a scoprila in ogni dettaglio.

Renault 5: la storia di un’auto diventata un mito

La storia della Renault 5 inizia il 3 gennaio del 1972, il giorno in cui venne ufficialmente presentata (anche se nelle settimane precedenti erano già trapelate le prime foto). Ma come è nata l’idea di realizzare questa automobile? La storia è piuttosto semplice: negli anni ’60 alla Renault si accorsero che nel loro parco auto non era presente nessuna vettura di fascia medio bassa moderna, un’auto che potesse davvero fare concorrenza ai modelli più recenti delle altre case automobilistiche rivolte alla stessa fascia di clientela. Fu in particolare Bernard Hanon a capire che la Renault aveva bisogno di un modello di automobile differente per acquisire una fetta più ampia di clientela, in particolare le donne e i giovani.

Nacque così la Renault 5, un’auto compatta, dinamica, caratterizzata dai grandi fari quadrangolari e soprattutto dagli iconici fari posteriori verticali. Fu inoltre una delle prime automobili in assoluto ad avere i paraurti di plastica integrati nella carrozzeria. La Renault 5 fu prodotta dal 1972 al 1984, quando venne poi sostituito da un’auto che non ebbe la stessa fortuna: la Supercinque. Nel corso degli anni sono state poi realizzate numerosi versioni della Renault 5 che contribuirono ad alimentarne il successo, fino ad arrivare al presente e alla versione elettrica.

Renault 5 E-Tech Electric: la presentazione

Eccoci allora al presente, alla Renault 5 E-Tech Electric. “Renault 5 E-Tech Electric non è un’auto come le altre. Arriva in un momento in cui milioni di europei stanno facendo la grande transizione verso la mobilità elettrica, connessa e sostenibile. Ha anche comportato la trasformazione del Gruppo Renault nel costruttore automobilistico della prossima generazione. “, ha spiegato Luca de Meo, CEO del Gruppo Renault.

Ma cosa differenzia la Renault 5 dalle altre auto dello stesso segmento elettriche? Per esempio il fatto che è la prima ad avere una piattaforma 100% elettrica per un’auto di piccole dimensioni in Europa. Il design dell’auto ricorda quella della storica Renault 5 del 1972 di cui abbiamo parlato in precedenza, anche se le linee sono state riviste in chiave moderna. “Abbiamo ripreso gli ingredienti della nostra memoria collettiva traducendoli in stile contemporaneo per creare la R5 del futuro. Non volevamo una Renault 5 E-Tech Electric nostalgica né vintage. Volevamo suscitare emozioni e creare un’auto frizzante, energica e pop”, ha spiegato Gilles Vidal, il Direttore del Design di Renault ad Ampere.

“È un’auto piena di vita che sa rendersi simpatica. Un veicolo al tempo stesso popolare e all’avanguardia, che offre nuove risposte per i tempi in cui vive. Era già stato così nel 1972. E lo è ancora nel 2024″, ha aggiunto Fabrice Cambolive, il CEO della Marca Renault.

Renault 5 elettrica: le dimensioni

Ma quanto è grande la nuova Renault 5 elettrica? Le dimensioni di quest’auto restano ridotte, nel solco della tradizione. La lunghezza è di 3,92 metri, la larghezza è di 1,77 metri (il peso è inferiore a 1.500 kg). Sull’auto sono montati pneumatici 195/55 R18. Nonostante le dimensioni ridotte, a bordo della Renault 5 E-Tech Electric si può viaggiare tranquillamente in cinque persone. Per quanto riguarda il bagagliaio, questo ha una capienza di 326 litri ma lo spazio può essere aumentato abbassando i tre sedili posteriori. Da segnalare che per far in modo che il bagagliaio fosse il più capiente possibile, è stato realizzato un vano per la batteria al di sotto del pianale.

Lunghezza: 3,92 metri

Larghezza: 1,77 metri

Passo: 2,54 metri

Bagagliaio: 326 litri

Posti: 5

Pneumatici: 195/55 R18

Renault 5 elettrica: il prezzo

Ma quanto costa la Renault 5 elettrica? Il prezzo di partenza è intorno ai 24.000 euro per il modello base. Ma l’auto è disponibile in diverse versioni, tutte con un prezzo differente: quello della Renault 5 in versione Evolution parte da 26.000 euro, la versione Techno parte invece da 28.000 euro. Il prezzo sale ulteriormente nella versione Iconic e arriva a 31.000 euro. La versione più cara però è la Renault 5 Iconic con un motore da 150 cavalli e una batteria da 52 kWh. Quanto costa? Il prezzo di partenza è 34.000 euro.

Renault 5 elettrica: la batteria e l’autonomia

Uno degli aspetti più importanti in una qualsiasi automobile elettrica è la batteria. La Renault 5 E-Tech in base alla versione scelta ha una batteria differente: da 40 kWh o da 52 kWh. Ovviamente queste due batterie hanno un’autonomia differente: la prima ha un’autonomia di 300 chilometri, la seconda da 400 chilometri.

La batteria da 40 kWh è composta da tre moduli che sono riuniti nello stesso vano e ha 31 celle, la batteria da 52 kWh è invece composta da quattro moduli ed è composta da 46 celle.

Renault 5: i colori e gli optional disponibili

La Renault 5 elettrica è disponibile in diversi colori: il bianco perlato, il nero étoile, il blu notte e il giallo e il verde pop. Per quanto riguarda gli optional inclusi, la Renault 5 elettrica è dotata del sistema OpenR Link di ultima generazione con Google integrato.

Abbiamo inoltre citato in precedenza il fatto che la Renault 5 E-Tech sia la prima auto del segmento B ad essere costruita su una piattaforma 100% elettrica. Questa piattaforma permette alla Renault 5 di essere un’auto compatta ma soprattutto ha permesso uno sviluppo migliore per esaltarne la qualità di tutte le componenti.

Una della caratteristica principale è rappresentata da Reno, l’assistente vocale di Renault che è in grado di rispondere alle varie domande che gli vengono poste e anche ad alcuni comandi: può per esempio essere impostata in automatico la ricarica della batteria a un orario specifico.