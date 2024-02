Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: Ufficio Stampa Renault Il padiglione di Renault al Salone di Ginevra, con la nuova R5 E-Tech Electric

Quando un mito ritorna dal passato c’è sempre una grande emozione, una certa vibrazione nell’aria che difficilmente si riesce a tenere a freno. La Renault 5 è stata una vera diva francese, un’utilitaria solida e spaziosa, in grado di raccogliere fragorosi consensi in patria, dove ha stabilito diversi record di vendite, e anche all’estero. Italia compresa.

Oggi, il costruttore transalpino è pronto a rispolverare il totem di ieri per dargli una nuova collocazione, moderna ed elettrica, per vincere la sfida della mobilità alla spina. Il debutto è stato fissato per lunedì 26 febbraio, sotto ai riflettori del Salone di Ginevra. Proprio come accadeva con le grandi vetture del passato.

Nel segno di Ginevra

Al padiglione 4 della kermesse elvetica prende forma lo stand Renault, in quella che è una posizione storica per il costruttore di Francia. Il tema principale porta il nome di “R5VOLUTION IS A FRENCH THING”, per mettere subito in chiaro che, con la nuova vettura elettrica, siamo di fronte a una vera rivoluzione. Un soffio di vento del cambiamento. Renault illustra la sua offensiva prodotto esponendo gli ultimi modelli della duplice gamma, elettrica ed ibrida:

E-Tech Electric: Renault 5, Megane e Scenic

E-Tech Full Hybrid: Espace e Rafale

Renault 5 E-Tech Electric, poi, è il primo veicolo ad adottare l’avatar interattivo dal nome “Reno“. Attraverso il dimostratore collocato al centro del padiglione, nella struttura ovoidale mediana, i visitatori potranno interagire con questo nuovo intelligente e frizzante sistema, che promette di divenire un fantastico compagno di viaggio, grazie alla sua intelligenza e alla sua capacità di essere complice tramite una ficcante personalità.

Saranno disponibili anche due dimostratori delle tecnologie Ampere:

nuova piattaforma AmpR Small: Renault 5 E-Tech Electric è il primo modello a poter contare sui vantaggi di questa piattaforma dedicata ai veicoli elettrici del segmento B;

dimostratore del nuovo motore elettrico, del caricabatterie bidirezionale e della batteria ottimizzata di Renault 5 E-Tech Electric.

Cosa aspettarsi dalla Renault 5 E-Tech Electric

Oltre alla nuova piattaforma, secondo le indiscrezioni degli scorsi mesi, la Renault 5 E-Tech Electric potrebbe adottare le sospensioni a schema multi-link posteriori, che garantiscono un’esperienza di guida fluida e confortevole. Di per sé, questa sarebbe già una grande notizia, perché potrebbe diventare la prima “sportivetta” a zero emissioni a prezzi abbordabili.

L’autonomia dovrebbe aggirarsi intorno ai 400 km, mentre quello che già sappiamo è che il nuovo layout a 4 moduli del pacco batteria consentirà un risparmio di peso importante, circa 15 kg in meno rispetto alla Renault Zoe, ipotizzando una capacità di batteria stimata di circa 40 kWh.

Altra certezza saranno la presenza delle avanzate tecnologie V2G (Vehicle-to-Grid), che permettono agli utenti di usare la batteria del veicolo per alimentare le proprie abitazioni, e della funzione V2L, che permetterà di dare energia in modo semplice a piccoli dispositivi elettrici, integrando l’auto nella vita quotidiana in modi innovativi.

Con tutte queste qualità, la futura Renault 5 E-Tech si candida veramente a essere una protagonista dei prossimi anni. Intanto, basterà aspettare il Salone di Ginevra per scoprire qualche dettaglio in più e per vedere se le anteprime sono state confermate, oppure no. Infine, la nuova elettrica sarà degna dell’antenata che, tra l’altro, può essere convertita in elettrico tramite un kit? La parola passa al mercato.