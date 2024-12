Fonte: Ufficio Stampa Renault Auto Renault

Se vivete a Utrecht o vi dovesse capitare di passare per la città olandese, che sia per vacanza o per lavoro, vi potereste imbattere abbastanza facilmente in auto della Renault che possono essere noleggiate. Questo perché l’azienda automobilistica francese ha stretto un accordo con il servizio di car sharing gestito da MyWheels e il comune di Utrecht per il primo servizio di car sharing su vasta scala di vetture dotate della tecnologie di ricarica bidirezionale V2G sviluppata da Mobilize. La città dei Paesi Bassi è quella che fa da pioniere a questo progetto che il gruppo Renault spera di poter allargare al più presto anche nel resto d’Europa.

Ricarica bidirezionale V2G: che cos’è

Leggendo le righe precedenti potrebbe esservi venuto naturale domandarvi che cosa sia la ricarica bidirezionale V2G. Si tratta di una tecnologia che consente di ricaricare le auto con energia pulita e, allo stesso tempo, di rimettere elettricità nella rete (nel caso in cui ci fosse domande).

La ricarica bidirezionale V2G ha numerosi vantaggi: permette di ridurre i costi dell’energia elettrica e, allo stesso tempo, di conferire stabilità alla rete ma anche di integrare meglio le fonti di energia rinnovabile. Abbiamo detto che questo progetto di Renault parte dalla città di Utrecht, la città olandese sarà quindi la prima in assoluto a disporre dei nuovi caricabatterie pubblici bidirezionali a corrente alternata che supporteranno l’accesso V2G fornito da Mobilize.

Le auto Renault della flotta per il car sharing V2G a Utrecht

Ma quali sono i modelli di auto Renault che faranno parte della flotta di veicoli che a Utrecht potranno essere noleggiata attraverso il servizio di car sharing? Le prime vetture ad arrivare saranno le nuove Renault 5 E-Tech Electric. La flotta sarà poi successivamente ampliata con l’arrivo della Renault 4 E-Tech Electric, della Megane E-Tech Electric e della Scenic E-Tech Electric.

In totale, la flora di auto Renault per il servizio di car sharing nella città olandese sarà composta da 500 veicoli totalmente elettrici. Questa flotta di automobili sarà gestita, come abbiamo detto in precedenza, da MyWheels che, per chi non lo sapesse, è la più grande azienda di car sharing presente nei Paesi Bassi.

La nuova Renault 5 E-Tech Electric

Fra le varie auto che faranno parte della flotta di vetture del servizio di car sharing V2G a Utrecht, come abbiamo visto, c’è anche la Renault 5. L’auto è stata una vera e propria icona degli anni ’70 e ’80, riuscendo a riscuotere un enorme successo anche in Italia. Ora la casa automobilistica l’ha rilanciata in versione completamente elettrica.

“Renault 5 E-Tech Electric non è un’auto come le altre. Arriva in un momento in cui milioni di europei stanno facendo la grande transizione verso la mobilità elettrica, connessa e sostenibile. Ha anche comportato la trasformazione del Gruppo Renault nel costruttore automobilistico della prossima generazione”, aveva spiegato Luca de Meo, CEO del Gruppo Renault, presentando la versione elettrica della nuova Renault 5.

“È un’auto piena di vita che sa rendersi simpatica. Un veicolo al tempo stesso popolare e all’avanguardia, che offre nuove risposte per i tempi in cui vive. Era già stato così nel 1972. E lo è ancora nel 2024”, ha aggiunto Fabrice Cambolive, il CEO della casa automobilistica.