Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Fonte: Ufficio Stampa BMW/Ansa La nuova BMW XM Label Red personalizzata di Cristiano Ronaldo

Non solo calciatore: Cristiano Ronaldo è un brand globale. Lo stesso si può dire a proposito di BMW, artefice di lusso e innovazione nell’automotive. Quando due eccellenze simili si incontrano, è facilmente prevedibile un risultato spettacolare. Aspettative confermate con la recente partnership tra l’Al-Nassr, dove oggi milita il campione lusitano, e la Casa bavarese, nuovo Partner Automobilistico Ufficiale del club saudita fino al 2027.

Calcio e lifestyle si intrecciano

In un’epoca dove il calcio e il lifestyle si intrecciano sempre più, la sinergia definisce nuovi standard di eccellenza. BMW fornirà una flotta di veicoli di lusso come la XM e la Serie 7 ai giocatori e allo staff. Intanto, sui social media, Cristiano Ronaldo ha già posato accanto alla sua XM Label Red in una splendida versione Frozen Black, mettendo in risalto il design esclusivo e le caratteristiche uniche del bolide.

A livello estetico, la XM Label Red è una dichiarazione di stile e audacia. I dettagli in Toronto Red accentuano le linee aggressive e scolpite, a riflettere l’unicità e la personalità magnetica di CR7. La sua targa personalizzata, con firma e nome, rende la vettura un simbolo esclusivo di lusso e innovazione. Altrettanto sofisticati, gli interni combinano materiali pregiati e tecnologie di ultima generazione. Il sistema iDrive con display curvo e le finiture curate elevano l’esperienza di guida, dove ogni dettaglio è stato pensato per chi non accetta compromessi.

Ma la parte più sbalorditiva riguarda il powertrain, in grado di sprigionare una potenza combinata di 748 CV e 1.000 Nm di coppia motrice massima. Il segreto risiede nel lavoro in totale sinergia tra termico ed elettrico. Il V8 biturbo da 4.4 litri genera 585 CV e 750 Nm rappresenta già un’ottima base di partenza. Integrato nel cambio a doppio rapporti, il modulo a zero emissioni aggiunge ulteriori 197 CV e 280 Nm, per regalare esperienze al volante elettrizzanti al fortunato proprietario. Lo scatto da 0 a 100 km/h in appena 3,8 secondi, nonostante il peso superiore alle 2,7 tonnellate, è il coronamento di un’intensa attività di studio e affinamento. Il tocco finale dell’artista, che permette all’esemplare di affiancare Bugatti e Ferrari nel garage senza uscirne sminuito.

Crescente influenza

La collaborazione prevede l’installazione di caricabatterie BMW presso le strutture dell’Al-Nassr, che lancia un messaggio importante mentre tenta di consolidare la rispettiva presenza globale, alimentata dall’approdo del cinque volte pallone d’oro. L’iniziativa promuove l’uso dei veicoli elettrici e dimostra l’impegno verso la transizione ecologica.

Guido Fienga, amministratore delegato dell’Al-Nassr, ha sottolineato come il sodalizio siglato sia perfettamente in linea con la visione del club di collaborare con marchi di livello mondiale: “BMW è un leader globale nell’eccellenza automobilistica e siamo orgogliosi di accoglierli come nostro Partner Automobilistico Ufficiale. Questa collaborazione riflette la crescente influenza internazionale di Al-Nassr e il nostro impegno nel costruire partnership significative che elevino il nostro brand a livello globale”.

Cristiano Ronaldo e la BMW XM Label Red rappresentano una fusione perfetta di potenza, lusso e ambizione. Nello stesso modo in cui l’ex attaccante di Real Madrid e Juventus continua a dominare i campi di calcio, il gioiello su quattro ruote si posiziona al vertice delle performance.