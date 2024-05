Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Eleganza, lusso e mobilità elettrica: BMW torna al Festival di Cannes come partner automobilistico ufficiale per il terzo anno consecutivo, confermando il suo impegno per lo stile e l’innovazione. A rappresentare la Casa tedesca, una testimonial d’eccezione, icona senza tempo della moda: Naomi Campbell. Che, con la sua classe e charme, ha illuminato pure il red carpet della celebre kermesse cinematografica.

Bella come la Venere nera

La “Venera nera”, così chiamata per via della bellezza straordinaria con i suoi lineamenti classici, la sua pelle ambrata e il suo fisico statuario, è apparsa al centro della scena, accanto a una produzione unica. Non poteva, infatti, presentarsi con un modello qualunque, comunemente reperibile nei punti vendita del Costruttore dell’Elica.

Ispirata proprio a lei, la BMW XM Mystique Allure costituisce un connubio tra lusso automobilistico e il mondo del glamour, basata sull’audacia e la creatività. Il centro stile ha pensato di trasformare una carrozzeria già di sicuro impatto in un’opera high-fashion.

Oltre a impreziosire gli interni, i tessuti sono stati utilizzati pure per gli esterni. Ne consegue un intenso e vibrante blu oltremare, che cade a pennello sulla vettura, analogamente ai capi indossati da Naomi Campbell agli eventi più esclusivi.

Si ispira alla moda la scelta di adottare materiali differenti, alla radice di un effetto di vero lusso. L’amalgama eccelso evidenzia le rispettive inconfondibili caratteristiche. In mancanza di processi consolidati per l’applicazione dei tessuti al corpo di un veicolo, nonché la loro larghezza massima e la fattura della BMW XM, i progettisti hanno eseguito dei tagli speciali e una manodopera originale.

La “musica” di un premio Oscar

Se la gamma BMW sposa un approccio trasversale nelle motorizzazioni (anche se i diesel sembrano avere i giorni contati), un punto in comune permane: la straordinaria qualità artigianale. Era, dunque, solo logico che il brand e Naomi, in apparenza lontane, fossero due rette destinate a incrociarsi.

Per completare il capolavoro, degno di un maestro della settima arte, restava giusto da sistemare un dettaglio: un direttore musicale d’eccellenza. Perché non chiamare allora un compositore sublime, vincitore di un premio Oscar magari?

La scelta è ricaduta su un mito assoluto del cinema, Hans Zimmer, la mente dietro alle colonne sonore de Il Re Leone e Dune. Sulla base dei tratti distintivi di Naomi Campbell, l’artista ha creato un suono su misura per l’interno e l’esterno, enfatizzando la personalità audace e il look richiamante la moda.

Si scrive, quindi, un nuovo importante capitolo nella collaborazione tra BMW e Naomi Campbell, in precedenza protagonista della campagna Dare to be You, reduce da un grande successo. Con la sua carriera straordinaria e il suo impegno per la valorizzazione dei talenti emergenti, la Venere nera ispira e sfida lo status quo.

Il piano dell’azienda per la mobilità elettrica si concretizza, invece, nella flotta di navette ecocompatibili al Festival di Cannes. L’ennesimo segnale verso un futuro più sostenibile, dove lusso e rispetto ambientale collimano.