Le Forze dell'Ordine hanno scoperto chi si celava dietro l'identità di Fleximan: per mesi il conducente ha abbattuto numerosi autovelox in provincia di Rovigo

Fonte: 123RF Fleximan è stato scoperto dalle Forze dell'Ordine

Fleximan ha un volto. Per mesi ha imperversato sulle strade italiane, abbattendo autovelox con un flessibile, e la sua caccia sembrava inarrestabile. è stato finalmente identificato e denunciato dai Carabinieri di Rovigo. Ora, però, i suoi giorni sono finiti, dopo che i Carabinieri di Rovigo lo hanno identificato e denunciato. L’uomo ha 42 anni, origini padovane, e abita a Polesine (Rovigo). In tanti si chiedevano chi fosse e i nodi vengono finalmente al pettine.

Le immagini lo colgono in flagrante

A lungo Fleximan l’ha passata liscia, dimostrandosi un talento formidabile nell’aggirare ogni forma di controllo. Le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza scrivono l’atto finale. Gli agenti attendevano con trepidazione di assistere a un passo falso e la pazienza ha permesso di centrare l’obiettivo.

Le scorribande avevano cominciato a seminare il caos sulla penisola nel maggio del 2023 ed erano andate avanti fino al gennaio 2024. In totale, ha messo a segno un minimo di cinque attacchi ai dispositivi di rilevamento della velocità in provincia di Rovigo. Il modus operandi è rimasto sempre lo stesso: tagliare il palo di supporto mediante un flessibile, così da rendere l’apparecchiatura inutilizzabile.

Sulle vere ragioni dietro a questo atto di ribellione permangono i punti interrogativi. Secondo alcuni, l’autore avrebbe deciso di dichiarare guerra agli autovelox in quanto esasperato dalle multe per eccesso di velocità. A detta di altri, le sue sarebbero state delle proteste verso le modalità di utilizzo degli strumenti, ritenuti di “caccia all’automobilista”. La seconda corrente trova in tanti concordi, compresi gli esponenti del Governo attualmente in carica.

La crociata personale intrapresa da Matteo Salvini ha portato a dei provvedimenti, nella riforma del Codice della Strada in corso di attuazione. Per il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, le Amministrazioni Comunali ci hanno marciato un po’ troppo sopra. Invece di adottarli allo scopo di preservare la sicurezza degli utenti, le istituzioni locali se ne sarebbero approfittate, battendo cassa senza distinzioni in modo da ottenere dei regolari introiti e sostenere le rispettive politiche.

Le conseguenze con la giustizia

Qualunque sia la vera ragione dietro alle malefatte, Fleximan rischia ora grosso sotto il profilo giuridico. Denunciato per danneggiamento, potrebbe andare incontro a seri effetti penali. Inoltre, dovrà risarcire i danni alle apparecchiature contro cui ha abbattuta la sua “ira funesta”.

La battaglia agli autovelox ha avuto un impatto rilevante. A febbraio 2024, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di un avvocato di Treviso contro una multa per eccesso di velocità, stabilendo che i dispositivi devono ricevere un doppio via libera, di autorizzazione e di omologazione. In caso di mancata osservanza dell’iter, non ritiene, dunque, abbinao validità. La sentenza è potenzialmente in grado di porre in discussione la validità di una buona parte di essi in Italia.

Sul conto di Fleximan gli utenti hanno espresso opinioni contrastanti. Da un lato, c’è chi lo ritiene alla stregua di un eroe dei giorni nostri, pronto a sfidare un sistema ingiusto. Dall’altro, molti lo definiscono un semplice facinoroso, solo più audace e attento a non lasciare degli indizi. Ma la fortuna reclama adesso il suo credito.