Fonte: Alfa Romeo su X (@alfa_romeo) La Polizia di Dubai ha scelto Alfa Romeo Giulia e Stelvio

Lo scorso anno, Alfa Romeo ha svelato Giulia e Stelvio in versione Quadrifoglio 100° Anniversario. Si tratta di due serie speciali in edizione limitata (100 unità per modello) pensate per celebrare i 100 anni dell’iconico Quadrifoglio, marchio che oggi rappresenta al meglio la sportività del marchio Alfa Romeo.

In occasione dell’Arabian Travel Market 2024, la Polizia di Dubai ha annunciato due importante aggiunte alla sua collezione di vetture: Giulia e Stelvio Quadrifoglio 100° Anniversario entrano a far parte, infatti, della flotta di vetture, affiancandosi ad altri prestigiosi modelli italiani come la Maserati GranTurismo, la Ferrari FF e le Lamborghini Aventador e Urus.

Alla conquista di Dubai

La Polizia di Dubai apprezza le supercar sportive, sia per le prestazioni che per questioni di “rappresentanza”. La scelta di aggiungere Giulia e Stelvio alla propria collezione, quindi, non può che rientrare in un progetto ben preciso, che mira ad arricchire la flotta con modelli ad alte prestazioni, riconosciuti a livello internazionale come auto in grado di garantire tanta sportività, in tutti i contesti di utilizzo.

Le versioni di Giulia e Stelvio scelte dalla Polizia di Dubai, per altro, non sono versioni standard ma modelli di esclusivi e, inevitabilmente, destinati a diventare veri e propri oggetti da collezione nel corso dei prossimi anni. La limited edition Quadrifoglio 100° Anniversario, infatti, ripropone i contenuti tecnici di alto livello dei due modelli Alfa Romeo andando, però, ad aggiungere elementi unici che differenziano la serie speciale dal resto della gamma.

Bisogna ricordare, inoltre, che, già da alcuni anni, la Polizia di Dubai ha scelto Alfa Romeo. Tra i veicoli della gamma delle Forze dell’Ordine di Dubai, infatti, figurano già anche alcune unità di Stelvio e Giulia in versione Veloce, con motore 2.0 turbo benzina da 200 CV oppure 280 CV. Molto probabilmente, nel corso dei prossimi anni, la Polizia di Dubai sceglierà anche le nuove Giulia e Stelvio attese per il 2026. In futuro, inoltre, anche altri modelli della Casa italiana potrebbero arrivare a Dubai, come la few off Alfa Romeo 33 Stradale.

520 CV e tanta sportività

La versione Quadrifoglio 100° Anniversario delle Alfa Romeo Giulia e Stelvio riprende le novità dei restyling dei due modelli di segmento D della Casa italiana, proponendo la particolare colorazione Verde Montreal (ma sono disponibili anche il Rosso Etna e il Nero Vulcano). Sotto al cofano, invece, c’è l’immancabile motore 2.9 V6, che da anni rappresenta il cuore della gamma sportiva di Alfa Romeo. Questo motore viene proposto in versione potenziata, con la possibilità di garantire fino a 520 CV di potenza massima.

Da notare anche l’abbinamento al differenziale autobloccante meccanico, sviluppato originariamente per la Giulia GTA. Alfa Romeo ha prodotto solo 100 esemplari per modello per le serie speciali Quadrifoglio 100° Anniversario. I prezzi non sono mai stati ufficializzati. Gli esemplari sono, infatti, diventati subito preda di collezionisti e appassionati del marchio oltre che di istituzioni che amano il mondo delle auto sportive, come la Polizia di Dubai. Nel corso dei prossimi anni, i 200 esemplari, 100 per Giulia e 100 per Stelvio, dei due modelli di Alfa Romeo diventeranno, senza dubbio, dei veri e propri pezzi da collezione.