Fonte: Ufficio Stampa Stellantis Alfa Romeo, le nuove Giulia e Stelvio Quadrifoglio: due "belve" da 520 Cv

Alfa Romeo ha presentato le nuove Giulia e Stelvio Quadrifoglio, due modelli che incarnano alla perfezione la sportività della Casa del Biscione, con più tecnologia, più potenza e maggiore raffinatezza tecnica.

Alfa Romeo: le nuove Quadrifoglio

Le nuove Giulia e Stelvio Quadrifoglio sono il risultato di una ricerca dell’eccellenza tecnica applicata alle competizioni e alle vetture di produzione che Alfa Romeo porta avanti da un secolo: era il 1923, infatti, quando il mitico Quadrifoglio Verde, il simbolo del DNA di Alfa Romeo, fece il debutto sulla RL di Ugo Sivocci vincitore della Targa Florio.

Nell’anno in cui Alfa Romeo festeggia il centenario di Quadrifoglio, i suoi modelli continuano a rappresentare la vocazione sportiva dell’azienda del Gruppo Stellantis: le due nuove Giulia e Stelvio sono state messe alla prova presso il circuito del Centro Sperimentale di Balocco e sulle strade limitrofe, mostrando tutte la loro potenza e tutte le loro qualità.

I test hanno evidenziato la dinamic di guida best in class che è il risultato della sorprendente leggerezza ottenuta grazie all’utilizzo di materiali ultraleggeri come l’alluminio per il motore e la fibra di carbonio per albero di trasmissione, spoiler, cofano e minigonne.

Entrambe le nuove Quadrifoglio, la Giulia e la Stelvio, sono dotate del motore 2.9 V6 potenziato fino a 520 Cv e abbinato al differenziale autobloccante meccanico: una soluzione, questa, che contribuisce a migliorare il comportamento delle vetture e la motricità, andando a ottimizzare il trasferimento di coppia e ad aumentare la stabilità, l’agilità e la velocità in curva.

Tra le novità che riguardano le versioni Quadrifoglio di Giulia e Stelvio presenti all’interno del listino Alfa Romeo ci soni i proiettori 3+3 con i nuovi fari Full-LED Matrix adattivi, in grado di offrire un fascio di guida antiabbagliante e adattabile per un’illuminazione ottimale in ogni condizione. Al tempo stesso garantiscono un miglioramento della sicurezza, un minore affaticamento degli occhi e un maggiore risparmio energetico.

Giulia e Stelvio Quadrifoglio: sportività e tecnologia

Per l’Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio i cerchi in lega sono sportivi bruniti a 5 fori da 19 pollici, mentre per la Stelvio, che nel 2020 ha ottenuto il premio di SUV dell’anno, sono da 21 pollici con le sportivissime pinze freno rosse. Le due nuove “belve” della Casa del Biscione sono disponibili in sei diverse livree: Rosso Eternal, Verde Montreal, Grigio Vesuvio, Blu Misano, Nero Vulcano e Rosso Alfa, quest’ultima colorazione non metallizzata.

La sportività delle nuove Quadrifoglio si ritrova anche negli interni, dove domina il binomio tra pelle nera e alcantara, con l’innovativa finitura in 3D in vero carbonio per il cruscotto, per il pannello delle porte e per il tunnel centrale. Sportivissimo anche il volante in pelle e in alcantara, impreziosito da cuciture nere e inserti in fibra di carbonio.

Non manca la tecnologia a bordo, dove regna il nuovo quadro strumenti caratterizzato dallo storico design “a cannocchiale”, con uno schermo totalmente digitale che consente di accedere a tutte le informazioni sulla vettura e ai parametri che riguardano i servizi di autonoma. Debutto assoluto, inoltre, per la configurazione “Race”, che raccoglie le informazioni fondamentali per ogni pilota: contagiri, tachimetro e shiftlight per la guida manuale.