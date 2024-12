Fonte: Ufficio Stampa Stellantis Importante premio per Alfa Romeo Junior

Alfa Romeo continua a raccogliere premi e riconoscimenti. Questa volta, a finire in prima pagina è l’Alfa Romeo Junior, l’ultima arrivata della gamma del marchio del Gruppo Stellantis. Secondo i lettori del magazine Auto Motor & Sport Sweden, infatti, il nuovo B-SUV di Alfa Romeo è un successo e merita di conquistare il titolo di Auto dell’anno 2024. Il successo ottenuto dal modello è particolarmente significativo in quanto arriva direttamente dai lettori (e potenziali clienti) del magazine e non da una giuria di esperti e/o di giornalisti.

Un riconoscimento importante

Alfa Romeo Junior è, quindi, Auto dell’anno 2024 per i lettori di Auto Motor & Sport Sweden che hanno scelto il SUV di segmento B della Casa italiana come simbolo del mondo delle quattro ruote per l’anno che si avvia alla conclusione. La Junior, originariamente presentata con il nome di Alfa Romeo Milano e poi rinominata dopo le polemiche tra Stellantis e il Governo italiano (il SUV non è prodotto in Italia) ha ottenuto il 26% dei voti, superando la concorrenza e conquistando l’interesse degli appassionati.

Rami Kittilä, Country Manager Alfa Romeo in Svezia, ha così commentato il risultato ottenuto dell’ultima arrivata della gamma Alfa Romeo: “L’entusiasmo e l’attenzione che la nuova Alfa Romeo Junior ha generato ancora prima del suo lancio sono un risultato che ci ha davvero impressionato. È una chiara dimostrazione della capacità del modello di trasferire passione italiana ed innovazione tecnologica in modo coinvolgente”. La Casa italiana ora punta a sfruttare questo premio per sostenere le vendite.

Un modello chiave

Alfa Romeo Junior è un modello chiave per il futuro di Alfa Romeo, marchio che deve fare i conti con le difficoltà di Stellantis e con un mercato delle quattro ruote che sta attraversando una fase di transizione verso l’elettrico più complicata del previsto. Il debutto commerciale della Junior è stato accompagnato da un numero elevato di ordini e con la nuova versione ibrida, che va ad affiancare l’elettrica, il modello può guardare al futuro con fiducia.

Attualmente, il listino dell’Alfa Romeo Junior parte da poco meno di 30.000 euro, confermando il posizionamento premium del marchio anche in un segmento di mercato ad alta concorrenza come il segmento B. Il SUV, realizzato sulla stessa piattaforma della Jeep Avenger, è lungo circa 4,18 metri e propone uno stile in linea con le ultime produzioni del brand. Alfa Romeo punta moltissimo sulla versione elettrica, proposta anche in una variante Veloce. Il 2025 sarà un anno decisivo per valutare l’effettivo impatto che Junior potrà avere sulle vendite di Alfa Romeo.

Nel corso del 2024 (i dati sono aggiornati ad ottobre), Alfa Romeo ha venduto appena 36 mila unità in Europa (considerando UE, area Efta e Regno Unito) con un calo netto rispetto allo scorso anno (-13%). Serve un’inversione di tendenza e serve un modello in grado di generare volumi di vendita superiori. Alfa Romeo Junior ha le carte in regola per centrare questi risultati e il nuovo premio ottenuto oggi rappresenta un primo passo in questa direzione. Staremo a vedere quale sarà, nel lungo periodo, la risposta da parte del mercato europeo.