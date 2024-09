Fonte: Ufficio Stampa Alfa Romeo

La Nuova Alfa Romeo Junior è una delle novità più interessanti del settore delle quattro ruote in Italia e in Europa nel corso degli ultimi mesi. Dopo la presentazione avvenuta ad aprile, il SUV di segmento B, nuovo modello entry level di Alfa Romeo, si prepara a ritagliarsi uno spazio di primo piano sul mercato. Per sostenere la diffusione del suo Junior, Alfa Romeo sta lavorando molto anche dal punto di vista del marketing, con una campagna di lancio molto articolata che vede aggiungersi oggi un testimonial d’eccezione. Il protagonista del nuovo spot “Learn to love again” di Alfa Romeo, infatti, sarà Pedro Alonso, attore spagnolo e vera e propria icona globale grazie al ruolo di Berlìno nella popolarissima serie La casa di carta.

Il nuovo spot è pronto

Alfa Romeo ha avviato la diffusione del nuovo spot del suo Alfa Romeo Junior. Si tratta di un elemento centrale della campagna con cui la Casa italiana intede sostenere la diffusione del suo SUV di segmento B. Lo spot, come detto, ha come protagonista, oltre a Junior, il popolare attore Pedro Alonso. Il progetto è stato realizzato con un linguaggio ispirato alle web series dall’agenzia creativa Migrante e diretto dal regista Sebastien Grousset, per la casa di produzione Akita Film.

La versione completa dello spot dura 60 secondi ed è già disponibile online. Per la promozione sui canali social e in TV sono previste anche versioni con una durata inferiore della nuova campagna dedicata all’Alfa Romeo Junior. In Learn to love again, Pedro Alonso invita gli spettatori a farsi guidare dalle passioni più che dalla fredda razionalità con l’obiettivo di scoprire (o di riscoprire) quella che la Casa italiana definisce come una “c

Fonte: Ufficio Stampa Alfa Romeo

Il B-SUV è pronto a conquistare il mercato

Alfa Romeo Junior è il modello con cui la Casa italiana punta a conquistare il mercato europeo, registrando una sostanziale crescita delle vendite, dopo i risultati molto positivi ottenuti con Alfa Romeo Tonale, che va a posizionarsi in un segmento più alto (il segmento C) rispetto a Junior (che occupa il segmento B). Come evidente dando una rapida occhiata al listino dell’Alfa Romeo Junior, il nuovo SUV è pronto a ritagliarsi il suo spazio sul mercato puntando sull’elettrificazione. Il modello, lungo 4,17 metri, è disponibile sia in versione Hybrid che in versione elettrica, con prezzi che partono da 29.900 euro.

Il nuovo modello di Alfa Romeo avrà il compito di generare volumi di vendita significativi per la Casa italiana, sia nel nostro Paese che, soprattutto, nel resto d’Europa. Alla base del progetto c’è la piattaforma su cui Stellantis ha realizzato anche la Fiat 600 e la Jeep Avenger. Come questi modelli, anche l’Alfa Romeo Junior non è realizzato in Italia ma viene prodotto a Tychy, in Polonia. Il modello, inizialmente presentato con il nome di Milano ma poi rinominato dopo le polemiche con il Governo italiano, arriverà anche in una versione sportiva, la Junior Veloce. Non ci sarà, invece, una versione Quadrifoglio ad alte prestazioni.