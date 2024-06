Fonte: Ufficio Stampa Stellantis Il prezzo dell'Alfa Romeo Junior Veloce è giusto?

Il futuro di Alfa Romeo ruota (anche) intorno al successo della Nuova Alfa Romeo Junior. Il B-SUV della Casa italiana è pronto ad arrivare sul mercato anche in versione Veloce, con un motore elettrico ad alte prestazioni e alcune personalizzazioni che richiamano le sportive della gamma Quadrifoglio che, negli ultimi anni, sono state un punto di riferimento per tantissimi appassionati. La Junior Veloce sarà disponibile con un prezzo non troppo elevato, puntando a diventare un riferimento della gamma per tutti i clienti alla ricerca di un modello divertente da guidare.

Compatto, sportivo ed elettrico

La Nuova Alfa Romeo Junior Veloce è l’ultima arrivata della gamma Alfa Romeo. Si tratta, come anticipato, della versione sportiva dell’Alfa Romeo Juinor, il SUV di segmento B, originariamente chiamato Alfa Romeo Milano, svelato nei mesi scorsi e che ora rappresenta la nuova porta d’accesso alla gamma della Casa italiana, posizionando al di sotto dell’Alfa Romeo Tonale. La Junior è disponibile sia in versione elettrica che in versione ibrida, con un listino che parte da 29.900 euro.

Con la versione Veloce, l’azienda punta, però, ad alzare l’asticella, andando ad arricchire la gamma Alfa Romeo con una nuova variante molto interessante. La versione sportiva del SUV, infatti, è dotata di un motore elettrico da 280 CV ed aggiunge tutta una serie di personalizzazioni pensate per poter offrire una guida sportiva e divertente, anche in pista. Junior Veloce, infatti, ha una calibrazione ad hoc dello sterzo, un assetto sportivo e ribassato di 25 mm, rispetto alla versione standard, e un impianto frenante maggiorato.

Il progetto di sviluppo è stato curato dallo stesso team di ingegneri che ha realizzato, nel corso dell’anno, modelli unici come l’Alfa Romeo 4C, le versioni Quadrifoglio di Giulia e Stelvio oltre che few off 33 Stradale. Saranno i test a giudicare questo lavoro ma, in ogni caso, le basi per un successo ci sono. Alfa Romeo punta a rendere la nuova Junior Veloce un vero e proprio riferimento per gli sportivi alla ricerca di un piccolo SUV in grado di stupire e divertire.

Il prezzo è quello giusto

La Junior Veloce è la grande novità della gamma Alfa Romeo per la seconda metà del 2024. Il SUV sportivo si prepara a ritagliarsi il suo spazio sul mercato puntando, anche, su un prezzo calibrato a quelle che sono le caratteristiche. Il posizionamento commerciale corretto, infatti, è un aspetto centrale per il successo di un modello come questo, che punta a esaltare l’anima sportiva del marchio Alfa Romeo senza perdere di vista quelle che sono le sue caratteristiche (si tratta comunque di un SUV da poco più di 4 metri).

Come riferisce Quattroruote, la Nuova Alfa Romeo Junior Veloce arriverà sul mercato italiano con un prezzo di 48.500 euro. Si tratta di un incremento di 9.000 euro rispetto alla Junior elettrica in versione base e di 7.000 euro rispetto alla versione Speciale. Queste due varianti del SUV hanno un motore elettrico che si ferma a 156 CV. La differenza in termini di prestazioni risulterà essere, quindi, davvero significativa. La differenza di prezzo, invece, non sembra essere così marcata e potrebbe spingere molti appassionati a preferire la nuova versione Veloce.