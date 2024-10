Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis Arriva nelle concessionarie la nuova Alfa Romeo Junior Ibrida

Alfa Romeo Junior è un nome che fa sempre rumore, fin dal suo debutto. Riavvolgendo il nastro della storia possiamo ricordare senza troppi problemi l’esordio del primo B-SUV del Biscione, con una presentazione in pompa magna a Milano, la città dove è nato il marchio e che avrebbe dovuto dare il nome a questo modello. Così non è stato, anche per le pressioni del Governo italiano nei confronti di Stellantis, che ha deciso di realizzare questa vettura in Polonia, nelle linee di assemblaggio di Tychy, al di fuori dei confini nazionali. La prima variante proposta per la Junior, nomenclatura definitiva, è stata a trazione elettrica ma sapevamo che un giorno sarebbe arrivata anche l’ibrida. Quel giorno è adesso, dato che la compatta a ruote alte di Alfa Romeo è ordinabile nelle concessionarie anche con motore endotermico elettrificato.

Sbarco nelle concessionarie

A partire da questi giorni, la nuova Alfa Romeo Junior Ibrida da 136 CV, visibile anche nella splendida cornice del Salone dell’Auto di Parigi che ha chiuso da poco i battenti, è disponibile presso i rivenditori italiani del Biscione. La versione esclusiva che mette insieme sportività, tecnologia e comfort può essere conosciuta in prima persona nelle concessionarie, che saranno pronte ad accogliere le richieste anche per una prova su strada.

Come è ben noto, nei listini Alfa Romeo la Junior era già disponibile anche nella motorizzazione 100% elettrica dalla potenza di 156 CV. Con la nuova versione ibrida il brand di Stellantis conferma la sua volontà di soddisfare la sua esigente clientela, lasciandole piena libertà di scelta sulla configurazione che meglio risponde alle proprie esigenze di mobilità e gusti personali, senza rinunciare ai valori di sportività ed efficienza insiti nel DNA di Alfa Romeo.

Il motore ibrido di Alfa Romeo Junior

In particolare, la nuova Alfa Romeo Junior Speciale Ibrida propone un’architettura 48v Hybrid VGT (Variable Geometry Turbo) da 136 CV. La componente elettrica è composta da una batteria agli ioni di litio da 48 volt e un motore elettrico da 21 kW integrato nell’ innovativo cambio a doppia frizione e 6 rapporti che opera insieme all’ inverter e alla centralina della trasmissione per garantire la massima efficienza. Junior Ibrida, quindi, garantisce un’esperienza di guida molto fluida e consente di procedere in modalità elettrica per oltre il 50% in città; si può guidare in elettrico non soltanto nelle manovre di parcheggio o a basse velocità cittadine ma anche su percorsi extraurbani, in condizioni di basso carico fino a 150 km/h.

Per quanto concerne l’estetica, inoltre, sulla Junior Ibrida spicca la nuova reinterpretazione dello scudetto “Leggenda”, che evidenzia il design sportivo di questo oggetto in grado di creare una connessione emotiva con la storia ultracentenaria di un marchio che ha fatto storia e scuola. La Junior con questa motorizzazione va a incontro a tutto quel popolo di “Alfisti” che ancora non apprezza l’idea di guidare una vettura che non emette alcun sound dal motore o dagli scarichi. Inoltre, questo motore elettrificato permette di godere di tanti vantaggi anche di tipo economico, perché si può portare a casa con un prezzo che parte da 29.900 euro. Decisamente più basso della variante EV.