Alfa Romeo si appresta a rubare la scena in quel di Parigi per il Mondial de l’Auto. Tante le novità del Biscione, dalla Junior ibrida alla Tonale MY25

Fonte: Getty Images Alfa Romeo, le novità al Salone di Parigi 2024

Vista, tatto, olfatto, udito e gusto. Accoglie in un viaggio sensoriale lo stand Alfa Romeo, organizzato per il Salone di Parigi 2024 in programma dal 14 ottobre. Il marchio italiano attraversa un periodo di buona forma, con i successi riscossi dall’attuale gamma, che non smette, però, di essere rinnovata.

Adagiarsi sugli allori, in un’industria soggetta a continui cambiamenti, è un lusso insostenibile per qualsiasi produttore. Ecco allora che le manovre attuate dal marchio meneghino mirano a soddisfare i gusti di una platea esigente, abituata al massimo. Dalle essenze olfattive di Magna Pars alle pelli di Poltrona Frau, fino al caffè Lavazza, nulla viene rimesso al caso. Attraverso un concept immersivo chiamato Bottega, lo stand multisensoriale enfatizza il Made in Italy in ogni sua sfaccettatura.

La Junior Speciale si fa ibrida

Al centro dei riflettori, figura lei, l’Alfa Romeo Junior, che sancisce il ritorno della Casa nel segmento B. Disponibile in diverse versioni ibride ed elettriche, la nuova compatta sportiva vanta uno stile accattivante e una tecnologia avanzata. Nella kermesse francese, debutta in anteprima speciale la Junior Speciale ibrida. Spinta da un propulsore da 136 CV, conta un doppio terminale di scarico e sedili sportivi Sabelt. La variante garantisce un’esperienza al volante sportiva e dinamica, senza scendere a compromessi in termini di efficienza.

I continui appelli lanciati dagli studiosi del Pianeta impongono un approccio razionale, amico dell’ecosistema. E le Case devono adottare delle contromisure, visto peraltro quanto il tema importa ai consumatori. Inserito in un comparto cruciale, l’esemplare permette di muoversi in modalità elettrica per il 50% del tempo in città. Accanto alla soluzione ibrida, trova spazio la Junior 280 Veloce, contraddistinta da un potente propulsore elettrico da 280 CV e da un design esclusivo.

Al Mondial de l’Auto compie poi il suo debutto la nuova Tonale MY25. Apripista nell’era dell’elettrificazione del brand, il C-SUV arriva da importanti risultati commerciali e cercherà di confermarsi. Tra le novità, spiccano un abitacolo da cima a fondo, con un nuovo selettore del cambio e display migliorato. Il powertrain ibrido rimane la colonna portante, garanzia di performance ed efficienza.

Omaggio all’attività sportiva

Infine, Alfa Romeo celebra la relativa attività sportiva con la Giulia Quadrifoglio Super Sport. Questa serie speciale, a tiratura limitate, rende omaggio alla storica vittoria alla Mille Miglia del 1928. Insieme alla Stelvio, il modello in questione sfoggia il logo Quadrifoglio rivestito in nero, a sottolinearne il design aggressivo ed esclusivo. L’impiego di materiali ultraleggeri quali l’alluminio e la fibra di carbonio costituisce un’ulteriore peculiarità.

Lo zenith del piacere di guida ed estetico viene raggiunto dalla 33 Stradale, una Fuoriserie che non smette di incantare. Prodotta in appena 33 unità, elettriche o termiche, incarna i valori fondanti l’azienda, elevandoli al quadrato. Bellezza, artigianalità e performance dominano la scena. Ispirata all’iconico modello del 1967, la spettacolare proposta è il frutto di un processo artigianale unico, in cui i proprietari collaborano direttamente con il team di ingegneri e designer per una vettura su misura. Capolavoro che unisce il passato glorioso e il futuro all’insegna d’innovazione, il gioiello è la punta di diamante del parterre parigino.