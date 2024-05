Le due icone di sportività di Alfa Romeo, Giulia e Stelvio Quadrifoglio, portano in scena una nuova bella versione speciale in edizione limitata

Giulia e Stelvio, un binomio diventato ormai cult nel campo dell’automotive. Le due gemme di Alfa Romeo sono sinonimo di sportività nella sua forma più nobile e coinvolgente, specialmente con la veste particolare del Quadrifoglio. Quando la coppia del Biscione indossa il fregio fortunato, si possono assistere a scintille ed emozioni tracimanti. Oggi, per esaltare ancora di più il legame tra l’Alfa Romeo e il suo simbolo, per la prima volta nella storia in nero, viene lanciata una serie speciale per Giulia e Stelvio Quadrifoglio, chiamata Super Sport. Inoltre, con questo allestimento nasce come occasione ideale per rendere omaggio alla mitica 6C 1500 Super Sport, che nel 1928 vinse la prima edizione della Mille Miglia.

Edizione limitata in 400 esemplari complessivi

Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio Super Sport sono esponenti di un’edizione limitata, infatti saranno soltanto 275 per Giulia e 175 Stelvio gli esemplari che verranno prodotti e commercializzati a livello globale. In totale fanno 400 auto di pura passione, porta bandiera della vera sportività, della rafinatezza tecnica e della tecnologia che contraddistingue questi due modelli posti al vertice dei rispettivi segmenti per handling e rapporto peso-potenza. Il tutto per garantire un’esperienza di guida eccelsa, diretta e coinvolgente. Come una vera Alfa Romeo.

Stile prepotente per le due Alfa Romeo

Il motore 2.9 V6 è dotato di 520 CV abbinato al differenziale autobloccante meccanico viene adagiato sotto al cofano di Giulia e Stelvio. Si tratta di una soluzione tecnica che, grazie ad una messa a punto specifica derivante dall’esperienza progettuale di Giulia GTA, contribuisce a migliorare il comportamento della vettura e la motricità, ottimizzando il trasferimento di coppia, aumentando stabilità, agilità e velocità in curva.

Il nuovo logo quadrifoglio con sfondo nero, e un utilizzo diffuso del carbonio, sono il biglietto da visita delle nuove Alfa, insieme ai cerchi in lega sportivi bruniti a 5 fori da 19’’ per la Giulia, e da 21’’ per Stelvio con nuove pinze freno nere. Le livree disponibili: Rosso Etna tristrato, Nero Vulcano metallizzato e Bianco Alfa (disponibile su Giulia). Lo sguardo è invece contraddistinto dai proiettori “3+3”, con fari Full-LED Matrix adattivi che offrono un fascio di guida antiabbagliante e adattabile per un’illuminazione ottimale in ogni condizione, garantendo risparmio energetico, un elevato miglioramento della sicurezza e un minore affaticamento degli occhi.

Abitacolo sportivo per Giulia e Stelvio

Lo stesso piglio sportivo si ritrova nell’abitacolo, nel quale debutta la finitura rossa e 3D del carbonio per il cruscotto, il tunnel centrale e il pannello delle porte. I poggiatesta anteriori sono impreziositi dal ricamo rosso del logo “Super Sport” ed in nero il numero che ne dichiara l’appartenenza all’esclusiva serie limitata. Il volante è rivestito in pelle ed Alcantara con cuciture nere e inserti in fibra di carbonio.

Il quadro strumenti, dallo storico design “a cannocchiale”, è il guscio per lo schermo TFT da 12,3” completamente digitale (che ha esordito col recente restyling), da cui accedere a tutte le informazioni sulla vettura e ai parametri relativi alle tecnologie di guida autonoma. Su Quadrifoglio, oltre ai tre layout disponibili su tutta la gamma Alfa Romeo, Evolved Relax and Heritage, è presente l’esclusiva configurazione “Race”. La più estrema di tutte.