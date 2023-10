Nuove Giulia e Stelvio Quadrifoglio: l’essenza della sportività italiana di Alfa Romeo

Le Nuove Giulia e Stelvio Quadrifoglio incarnano l’essenza della nobile sportività italiana di Alfa Romeo. Questi veicoli rappresentano un’icona di prestazioni di altissimo livello, offrendo emozioni autentiche a chiunque si sieda al volante. Con una combinazione di tecnologia avanzata, potenza e raffinatezza tecnica, questi modelli continuano a stabilire nuovi standard nel mondo dell’automobilismo.

Performance straordinarie

Una delle caratteristiche distintive di queste auto è senza dubbio la loro potenza straordinaria. Con un motore V6 da 2.9 litri che eroga una potenza di 520 cavalli, le nuove Giulia e Stelvio Quadrifoglio possono accelerare con una potenza che mette in ombra molte altre auto sportive. Questa potenza è ulteriormente sottolineata dal differenziale autobloccante meccanico, che contribuisce a migliorare la trazione e la stabilità, consentendo al conducente di sfruttare appieno la potenza del motore.

Eccellenza nella dinamica di guida

La dinamica di guida di questi veicoli è davvero eccezionale. Grazie al perfetto bilanciamento dei pesi, all’agilità e alla leggerezza “best in class”, le Nuove Giulia e Stelvio Quadrifoglio si distinguono nella loro categoria. Il sistema di sterzo estremamente diretto offre una risposta pronta alle manovre del conducente, consentendo di affrontare curve e tornanti con una facilità sorprendente.

Design aggressivo e tecnologia all’avanguardia

All’esterno, queste auto sfoggiano un design aggressivo che riflette la loro personalità sportiva. I proiettori a matrice full LED adattivi garantiscono un’illuminazione ottimale in qualsiasi condizione, migliorando la sicurezza e riducendo l’affaticamento degli occhi del conducente. Inoltre, i cerchi in lega sportivi da 19 pollici per la Giulia e da 21 pollici per la Stelvio, abbinati alle pinze freno rosse, aggiungono un tocco di eleganza al design esterno.

All’interno, l’ambiente è un equilibrio tra lusso e tecnologia. I sedili rivestiti in pelle nera e alcantara, insieme alla finitura in 3D in vero carbonio per il cruscotto, il tunnel centrale e il pannello delle porte, creano un’atmosfera di classe. Il volante, rivestito in pelle e alcantara con cuciture nere e inserti in fibra di carbonio, aggiunge un tocco di sportività al design dell’abitacolo.

Offerta finanziaria esclusiva

Per coloro che desiderano vivere l’emozione di possedere una Nuova Giulia o Stelvio Quadrifoglio, è disponibile un’offerta finanziaria speciale da Stellantis Financial Services. Con un canone mensile di soli 790 euro al mese, è possibile accedere a queste auto straordinarie. La formula di noleggio chiaro offerta da Leasys include tutti i servizi necessari, eliminando gli oneri e i problemi legati alla gestione dell’auto.

Eredità del Quadrifoglio

Le nuove Giulia e Stelvio Quadrifoglio continuano la tradizione dell’Alfa Romeo Quadrifoglio Verde, un simbolo che rappresenta il DNA della nobile sportività italiana. Questo emblema è stato introdotto per la prima volta nel 1923, quando il pilota Ugo Sivocci vinse la Targa Florio al volante di un’Alfa Romeo RL decorata con il famoso quadrifoglio verde. Da allora, il quadrifoglio verde identifica le auto più performanti del marchio, sia in pista che su strada.