Fonte: Ufficio Stampa Stellantis Le Quadrifoglio salutano gli USA

È un addio che sembra quasi la fine di un’era. Alfa Romeo si prepara a interrompere le vendite di Giulia e Stelvio Quadrifoglio, le due sportive della sua gamma, negli USA, a distanza di diversi anni dal lancio e senza lanciare una nuova generazione. La conferma è arrivata da Larry Dominique, vicepresidente di Alfa Romeo per il Nord America, che ha chiarito quali saranno le prossime mosse della Casa italiana, pronta a interrompere la produzione delle sue sportive.

Addio alle Quadrifoglio

Le Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio, che nei mesi scorsi hanno registrato il debutto di nuove versioni aggiornate e potenziate, sono le varianti sportive, dotate del motore V6 di derivazione Ferrari, dei due modelli di segmento D della Casa italiana. Per questi due modelli è oramai imminente l’addio al mercato americano. Sia negli USA che in Canada, infatti, le vendite dei due modelli si interromperanno nel corso del prossimo mese di aprile.

Si tratta di un passaggio intermedio verso l’addio definitivo: Alfa Romeo, infatti, terminerà la produzione delle sue Quadrifoglio molto presto. Le ultime unità delle sportive della Casa dovrebbero uscire dalle linee di produzione dello stabilimento di Cassino nel corso dell’estate del 2024. Le vendite saranno, quindi, interrotte, prima negli USA e poi, probabilmente entro la fine dell’anno in corso, anche in Europa, quando le scorte disponibili termineranno. Ricordiamo che Stellantis intende produrre auto elettriche premium a Cassino.

Per il momento, resteranno sul mercato, in Nord America come in altri mercati, le versioni standard delle Alfa Romeo Giulia e Stelvio. I due modelli continueranno a far parte della gamma Alfa Romeo, insieme all’Alfa Romeo Tonale che sarà a breve affiancato dal nuovo Alfa Romeo Milano, l’attesissimo SUV di segmento B in arrivo nel corso dei prossimi mesi. Per il momento, però, la famiglia di modelli Alfa Romeo non avrà versioni Quadrifoglio ad alte prestazioni.

Si aspetta la nuova generazione

L’addio agli USA, che sarà seguito dallo stop alla produzione qualche mese dopo, segna l’avvio dell’uscita di scena delle due Quadrifoglio di Alfa Romeo. Non si tratta, però, di un addio definitivo ma di un arrivederci. Nel corso dei prossimi anni, infatti, la Casa tornerà a proporre nuove Quadrifoglio che, però, saranno molto diverse dai modelli attualmente in commercio.

Le nuove Quadrifoglio, infatti, saranno elettriche al 100%, seguendo il piano di elettrificazione della gamma della Casa italiana. Alfa Romeo, infatti, intende azzerare le emissioni della su famiglia di modelli e il nuovo B-SUV Alfa Romeo Milano potrebbe essere l’ultimo modello con motore termico. Le sportive di prossima generazione, invece, saranno completamente elettriche.

Secondo alcune indiscrezioni, ancora tutte da confermare, le Quadrifoglio del futuro di Alfa Romeo saranno modelli ad altissima potenza, con circa 1.000 CV di potenza. Al momento, però, non ci sono ancora conferme in merito a quali saranno i modelli Alfa Romeo che riceveranno una variante ad alte prestazioni e che, quindi, potranno fregiarsi del badge del quadrifoglio verde sulla carrozzeria. Sarà necessario attendere i prossimi mesi per avere informazioni più precise sui piani del marchio.