Fonte: Ufficio Stampa Ferrari Una Ferrari è rimasta bloccata sui binari del tram a Milano

Può una delle auto più veloci al mondo finire in panne nel mezzo di una corsia riservata ai tram? A Milano sì, ed è successo questo sabato. Non si parla di un inseguimento mozzafiato o di un evento esclusivo, ma di una scena che ha lasciato i presenti a bocca aperta: una Ferrari 296 GTB, regina delle supercar, immobile e intrappolata sui binari. L’episodio, avvenuto secondo MilanoToday nei pressi dell’incrocio con viale Tunisia e Corso Buenos Aires, ha paralizzato il traffico tranviario per ore.

La ricostruzione dei fatti

Stando ai testimoni, il conducente potrebbe essersi messo nei guai a causa di un errore di navigazione. La pioggia e la scarsa visibilità, tipica di una serata di dicembre, avrebbero contribuito a confondere. A quanto pare, il guidatore proveniva da viale Tunisia e, non conoscendo benissimo la zona, è proseguito dritto, fino ai binari.

Progettato per dominare le strade con una trazione posteriore e il motore ibrido da 830 CV, il bolide di Maranello si è trovato impotente di fronte ai binari del tram. Imboccata la corsia riservata ai mezzi pubblici, la 296 GTB è rimasta incastrata, seminando vero caos.

La testimonianza di un passante

“Il conducente ha percorso 60 metri prima di rimanere bloccato – segnala un utente alla pagina Facebook Passione Motori -. Forse l’estremo desiderio di saltare la fila di auto in coda percorrendo le corsie riservate ai mezzi pubblici l’ha fatto cadere nella trappola delle rotaie”.

Pare il ragazzo fosse sul posto nel momento dell’accaduto. Lo confermerebbero le immagini condivise in rete. “Ha percorso un centinaio abbondante di metri prima di bloccarsi (magari credeva di guidare una classe G) – ha proseguito l’utente -. In ogni caso (ve lo giuro da appassionato che osserva uno scempio del genere conscio di non potersi mai permettere nella vita un tale gioiello), viene da riflettere: hai voglia a sbagliare, sovrappensiero finchè vuoi, magari pure inca**ato…ma ti fermi subito, mica vai avanti sui binari per un tratto così lungo…”.

Linee come la 5 e la 33 sono rimaste ferme, motivo di numerosi ritardi. Sul posto sono, così, accorsi i tecnici e le Forze dell’Ordine al fine di togliere il veicolo dai binari e ristabilire la regolare viabilità. L’intervento di rimozione dell’auto sportiva ha richiesto ore, prima di dare il via libera alla circolazione. Le foto sono presto diventate virali. Del resto, non è comune imbattersi in disavventure simili. Eppure, vi sarebbero dei precedenti.

L’area di viale Regina Giovanna, dopo l’incrocio fra viale Tunisia e Corso Buenos Aires, è già stata teatro di vicende simili. A maggio 2022, un’altra fuoriserie – in tal caso un’Aston Martin – era stata protagonista di un incidente identico nelle modalità, il secondo nel giro di 24 ore. Evidentemente, il valore di un’auto non basta a scongiurare gli imprevisti urbani.

Il ‘fuori programma’ non è stato solo motivo di imbarazzo per chi era al volante della Ferrari. Non sono da escludere danni alla carrozzeria o alla meccanica, considerata la delicatezza di una vettura di tale calibro. Inoltre, il blocco del traffico pubblico potrebbe comportare sanzioni, in base alle disposizioni sancite dal Codice della Strada.