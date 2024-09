Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano. Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e dei motori, scrive anche di attualità ed economia.

Fonte: Ufficio Stampa Mercedes Mercedes Classe G, l'elettrica ruota su se stessa: fare inversione è più semplice

Mercedes non smette di stupire e, in un suggestivo paesaggio come quello delle cave di marmo Borghini di Carrara, con Classe G elettrica punta a essere sulla bocca di tutti. Non solo per le specifiche del mezzo, un veicolo alla spina che ha conquistato tutti, ma soprattutto per delle particolarità che lo rendono unico. Tra queste il G-Turn, ovvero il sistema che permette all’auto di ruotare su se stessa.

Un’auto che fa inversione da sola

Immaginate di essere in mezzo alla strada, o da un lato di una carreggiata, e avere la necessità di fare inversione e che non abbiate voglia di fare tante manovre per girare l’auto nel senso opposto. E ora, oltre a questo, aggiungete anche la possibilità che la vettura faccia tutto da sola. Incredibile? No, possibile grazie al sistema G-Turn di Mercedes, che con Classe G sorprende più che mai.

Il sistema, infatti, permette all’auto praticamente di ruotare su se stessa in uno spazio grande quanto l’auto stessa. Come? Semplicemente prendendo le misure con lo spazio a disposizione e necessario, poi premendo il pulsante dedicato e avviene la magia.

Insomma, una chicca che fa muovere Classe G elettrica a 360 gradi, in tutti i sensi. Senza poi considerare anche il G-Steering che permette di effettuare curve e inversioni di marcia in spazi strettissimi. Sistemi che Mercedes-Benz Italia ha voluto presentare a tutti nel suggestivo paesaggio delle cave di marmo Borghini di Carrara per la prima uscita dinamica della Classe G elettrica, guidata da un pilota della Filiale.

Una community di Classe G

In occasione dell’evento di Carrara, Mercedes ha fatto vivere i primi momenti del GOT, G Owners Tribe, la prima community ufficiale italiana dedicata all’icona off-road della Stella e a chi ne ha fatto un’imprescindibile compagna di avventure nella vita di tutti i giorni.

In Toscana il fuoristrada di firma tedesca in versione a batterie ha dato dimostrazione di forza in quota, tra i massi di Calacatta oro, davanti folta schiera di appassionati e proprietari di Geländewagen, accorsi sul posto per il primo evento del neonato club di proprietari del modello tedesco. Un evento che è stato occasione per dimostrare l’efficacia del mezzo, con il Ceo di Mercedes-Benz Italia, Marc Langenbrinck, che si è detto entusiasta e soddisfatto.

“Per noi Classe G elettrica è un sogno diventato realtà. Da 45 anni è un riferimento fuoristrada e su strada. Molti clienti sono attenti alla sostenibilità e adesso abbiamo la G 100% elettrica che non ha nulla da invidiare alle sue ‘sorelle’ Diesel e benzina. Anzi, ha anche qualche gadget in più: grazie ai nuovi dispositivi resi possibili dai quattro motori elettrici non solo si muove bene sulle piccole strade grazie alla direzionalità ‘attiva’ ma, volendo, può anche girare su se stessa a 360 gradi. È spettacolare, per parcheggiare a Roma, Milano, Firenze è veramente stupenda” ha sottolineato ridendo.

E a proposito del nuovo club esclusivo, il Ceo Langenbrinck ha sottolineato l’importanza della sua esistenza: “Il G Owner Tribe che abbiamo fondato con i primi 100 membri è il primo club ufficiale riconosciuto dalla Casa madre”.