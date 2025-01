Protezione avanzata al passo coi tempi… cosi Mercedes-Benz protegge i clienti dai malintenzionati

La storia dei furti d’auto è vecchia quanto l’automobile stessa. Risale al 1896, appena sette anni dopo il leggendario viaggio di Bertha Benz con la sua Patent Motorwagen, il primo furto d’auto documentato in Francia. Da allora, il contrasto a questo crimine ha visto un’evoluzione tecnologica impressionante: dai rudimentali sistemi meccanici ai moderni dispositivi digitali. Oggi, Mercedes-Benz guida questa evoluzione con una combinazione unica di innovazione digitale e hardware sofisticato. Il Connect Package, la protezione vettura GUARD 360° plus e il Pacchetto parcheggio con telecamera 360° rappresentano una barriera tecnologica senza precedenti.

Una minaccia globale, un problema italiano

Nel 2023 in Italia si sono registrati quasi 100.000 furti di auto, confermando il Paese al secondo posto in Europa dopo la Francia. Solo il 44% delle vetture rubate viene recuperato, lasciando la maggior parte dei proprietari senza speranza di ritrovare il proprio veicolo. Tuttavia, grazie a soluzioni innovative come quelle offerte da Mercedes-Benz, è possibile arginare questo fenomeno. Il Connect Package e i suoi sistemi associati rappresentano non solo una protezione efficace ma anche un contributo concreto alla sicurezza pubblica.

La triplice difesa della Stella

Il sistema di protezione di Mercedes-Benz si basa su tre pilastri principali: il Connect Package, fornito di serie su tutti i modelli, il sistema GUARD 360° plus e il Pacchetto parcheggio con telecamera 360°. Questa combinazione permette di creare una rete di sicurezza che va ben oltre i tradizionali antifurti, integrando funzioni digitali, notifiche in tempo reale e supporti satellitari.

Mercedes-Benz Connect Package: un ecosistema di servizi digitali

Il Connect Package, incluso gratuitamente per i primi tre anni, è un bouquet di oltre 40 Digital Extras suddivisi in cinque categorie: servizi remoti, navigazione, intrattenimento, personalizzazione e sicurezza, oltre a funzionalità specifiche per i veicoli elettrici. Tra queste, spiccano:

Chiusura porte e finestrini da remoto : per garantire la sicurezza anche a distanza;

: per garantire la sicurezza anche a distanza; Localizzazione e tracking geografico del veicolo : una funzione cruciale in caso di furto;

: una funzione cruciale in caso di furto; Disattivazione delle chiavi di emergenza : un ulteriore strumento per impedire l’accesso non autorizzato;

: un ulteriore strumento per impedire l’accesso non autorizzato; Assistenza in caso di furto: che coordina rapidamente le operazioni di recupero.

Questi strumenti non solo migliorano la protezione, ma offrono anche una gestione semplificata del veicolo attraverso l’App dedicata.

GUARD 360° plus: sicurezza a tutto tondo

Il sistema GUARD 360° plus eleva ulteriormente la sicurezza con una serie di funzionalità avanzate:

Impianto di allarme antifurto e antiscasso : progettato per reagire tempestivamente a qualsiasi tentativo di intrusione;

: progettato per reagire tempestivamente a qualsiasi tentativo di intrusione; Protezione antirimozione : segnali acustici e ottici si attivano in caso di variazioni nella posizione del veicolo;

: segnali acustici e ottici si attivano in caso di variazioni nella posizione del veicolo; Protezione volumetrica dell’abitacolo : in grado di rilevare movimenti all’interno dell’auto;

: in grado di rilevare movimenti all’interno dell’auto; Notifica di furto con rilevamento danni da parcheggio: un’utile funzione per documentare eventuali danni subiti.

Questi dispositivi lavorano in sinergia per garantire una copertura completa contro qualsiasi minaccia.

La telecamera 360°: più di un semplice supporto al parcheggio

Il Pacchetto parcheggio con telecamera a 360° non è solo un valido alleato nelle manovre quotidiane, ma si rivela indispensabile in caso di furti, atti vandalici o urti. In situazioni sospette, il sistema scatta automaticamente cinque foto intorno al veicolo, fornendo prove documentali utili per le indagini. Una funzione che combina praticità e sicurezza in un unico dispositivo.

Soluzioni assicurative personalizzate: il tocco finale

Mercedes-Benz non si ferma alla tecnologia e offre una gamma di coperture assicurative studiate per mitigare l’impatto di un furto. Il prodotto Feel Star propone tre livelli di protezione:

Premium : copre incendio e furto totale o parziale, atti vandalici, eventi atmosferici e rottura cristalli, con valore a nuovo garantito fino a 24 mesi;

: copre incendio e furto totale o parziale, atti vandalici, eventi atmosferici e rottura cristalli, con valore a nuovo garantito fino a 24 mesi; Base : include incendio, furto totale o parziale e valore a nuovo per 12 mesi;

: include incendio, furto totale o parziale e valore a nuovo per 12 mesi; Base Light: limita la copertura a incendio e furto totale, con valore a nuovo per 12 mesi.

Le soluzioni Premium e Base offrono anche protezioni contro i furti parziali, sempre più frequenti nelle grandi città, garantendo ai clienti una maggiore serenità.

Una visione olistica della sicurezza

Con il Connect Package, il sistema GUARD 360° plus e le assicurazioni personalizzate, Mercedes-Benz non si limita a fornire tecnologie all’avanguardia, ma propone una visione integrata della sicurezza automobilistica. La combinazione di tecnologie digitali, dispositivi hardware e soluzioni assicurative di Mercedes-Benz dimostra come l’innovazione possa trasformare un problema storico in un’opportunità di miglioramento. In un contesto in cui i furti sono ancora una minaccia concreta, questa combinazione rappresenta un passo avanti significativo verso una protezione totale.