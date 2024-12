Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: Ufficio Stampa Mercedes Il nuovo sistema per rendere i furti d'auto più complessi, sviluppato da Mercedes

La sicurezza dei veicoli è una preoccupazione costante per gli automobilisti, soprattutto in una nazione come l’Italia, dove i furti d’auto sono un problema diffuso da nord a sud. Nel 2023, sono stati denunciate quasi 100.000 sottrazioni indebite d’auto, con un tasso di recupero del 44%. Per affrontare questa sfida, Mercedes-Benz ha sviluppato un sofisticato sistema antifurto che integra tecnologia avanzata e servizi di assistenza per garantire la massima protezione ai propri clienti.

Il sistema di antifurto di Mercedes-Benz

Gli elementi chiave che costituiscono il sistema antifurto Mercedes-Benz, una sorta di barriera digitale per combattere il crimine, sono:

Connect Package: di serie su tutti i modelli Mercedes-Benz, questo pacchetto offre un’ampia gamma di servizi digitali, tra cui funzionalità specifiche per la sicurezza del veicolo;

di serie su tutti i modelli Mercedes-Benz, questo pacchetto offre un’ampia gamma di servizi digitali, tra cui funzionalità specifiche per la sicurezza del veicolo; Protezione vettura GUARD 360° plus: sistema comprende un allarme antifurto-antiscasso, la protezione antirimozione e la protezione volumetrica dell’abitacolo;

sistema comprende un allarme antifurto-antiscasso, la protezione antirimozione e la protezione volumetrica dell’abitacolo; pacchetto parcheggio con telecamera 360°: Oltre a facilitare le manovre di parcheggio, questo pacchetto offre una funzione di registrazione fotografica in caso di eventi sospetti, come urti o tentativi di effrazione.

In caso di furto, il sistema del brand teutonico si attiva immediatamente, inviando una notifica sullo smartphone del proprietario tramite l’app del marchio. Dopo l’autenticazione del proprietario, la chiamata di allarme viene inoltrata a Vodafone Automotive, il service partner autorizzato, che a sua volta trasmette i dati di localizzazione del veicolo alle forze dell’ordine. Questo processo di intervento rapido aumenta le probabilità di recuperare il veicolo in tempi brevi.

Connect Package e GUARD 360° plus

Tra le funzionalità di sicurezza offerte dal Connect Package, si evidenziano:

chiusura porte/finestrini da remoto: consente di bloccare il veicolo a distanza tramite l’app, impedendo l’accesso non autorizzato;

consente di bloccare il veicolo a distanza tramite l’app, impedendo l’accesso non autorizzato; assistenza in caso di furto della vettura: attiva la procedura di localizzazione e allerta le autorità competenti in caso di furto;

attiva la procedura di localizzazione e allerta le autorità competenti in caso di furto; localizzazione veicolo: permette di visualizzare la posizione del veicolo in tempo reale tramite l’app;

permette di visualizzare la posizione del veicolo in tempo reale tramite l’app; tracking geografico del veicolo: monitora gli spostamenti del veicolo e registra la cronologia dei percorsi effettuati;

monitora gli spostamenti del veicolo e registra la cronologia dei percorsi effettuati; disattivazione della chiave di emergenza o di tutte le chiavi: impedisce l’avviamento del veicolo con chiavi non autorizzate.

La protezione vettura GUARD 360° plus offre un ulteriore livello di sicurezza, grazie a:

impianto di allarme antifurto-antiscasso: rileva tentativi di intrusione o scasso e attiva un allarme sonoro;

rileva tentativi di intrusione o scasso e attiva un allarme sonoro; protezione antirimozione: segnala qualsiasi movimento non autorizzato del veicolo, come il sollevamento o il traino;

segnala qualsiasi movimento non autorizzato del veicolo, come il sollevamento o il traino; protezione volumetrica dell’abitacolo: rileva movimenti all’interno del veicolo, anche a finestrini chiusi;

rileva movimenti all’interno del veicolo, anche a finestrini chiusi; notifica di furto con rilevamento danni da parcheggio: invia una notifica al proprietario in caso di urti o danni subiti dal veicolo in sosta.

Infine, il Pacchetto parcheggio con telecamera 360° fornisce un valido supporto investigativo grazie alla funzione di registrazione fotografica. In caso di eventi sospetti, il sistema scatta automaticamente cinque foto intorno al veicolo, memorizzandole come prova documentale.

Le coperture assicurative di Mercedes-Benz

Oltre alle soluzioni tecnologiche, Mercedes-Benz offre ai propri clienti anche una serie di coperture assicurative specifiche per il furto tramite Merfina, la propria captive. Tra le opzioni disponibili, si segnala il prodotto feel Star, che propone tre livelli di copertura: Premium, Base e Base Light. Queste polizze offrono diverse garanzie, tra cui:

incendio/furto totale e parziale;

atti vandalici/eventi atmosferici/rottura cristalli;

valore a nuovo 12/24 mesi.

In definitiva, il sistema antifurto Mercedes-Benz rappresenta un insieme completo di tecnologie e servizi progettati per proteggere i veicoli dai furti e garantire la tranquillità dei proprietari. Grazie a un approccio multilivello che integra prevenzione, deterrenza e intervento rapido, Mercedes-Benz si pone come punto di riferimento nel campo della sicurezza automobilistica.