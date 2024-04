Mercedes-Benz Classe G è un'icona del mondo offroad che si rinnova per restare ancora davanti a tutti per stile, forza e capacità di imporsi

Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: Ufficio Stampa Mercedes-Benz Dal 1979 Mercedes-Benz Classe G domina l'offroad

La Mercedes-Benz Classe G è considerata un’icona automobilistica e, ancora adesso, gode di uno status invidiabile di leader tra i veicoli fuoristrada di lusso. Questo incredibile 4×4 è stato rinnovato per continuare ad eccellere in tutte le condizioni, con prestazioni migliorate grazie a sistemi di azionamento elettrificati, moderni sistemi di assistenza alla guida, maggiore comfort e digitalizzazione di tipo avanzato. Fondata nel 1979, la Classe G offre eccellenza sotto ogni punto di vista, passando da una personalizzazione completa, praticamente su misura per qualunque cliente. Allo stesso tempo, mantiene il suo inconfondibile carattere offroad e un look unico, quasi fuori dal tempo.

Caratteristiche salienti Mercedes-Benz Classe G

Il leggendario fuoristrada Mercedes-Benz Classe G si basa su un telaio collaudato e presenta tre differenziali meccanici e una riduzione dell’ingranaggio Low Range, nonché un asse posteriore rigido e sospensioni anteriori indipendenti. L’elevata altezza da terra e le sospensioni a lungo raggio costituiscono la base della nuova Classe G. I numeri parlano da soli:

Fino al 100% di percorrenza su superfici idonee;

Altezza del suolo tra gli assi di almeno 241 mm;

Profondità massima da guadare di 70 cm per acqua e fango;

Guida stabile su pendii laterali fino a 35′;

Fuori dai sentieri battuti, il nuovo Offroad cockpit fornisce una panoramica dei dati rilevanti per la guida fuoristrada sia nel display del conducente che dei media, nonché funzioni per supportare la guida fuoristrada.

Squadra che vince non si cambia

La Mercedes-Benz Classe G non ha cambiato in modo significativo il suo aspetto per circa 45 anni. Il design esterno dei nuovi modelli, quindi, viene cambiato solo in maniera lieve. Le modifiche visibili includono una griglia del radiatore con quattro feritoie orizzontali e paraurti anteriori e posteriori ridisegnati. Lo spoiler sul bordo del tetto contribuisce, invece, a migliorare l’aerodinamica e il maggiore comfort acustico.

L’interno è lussuoso e funzionale. Con l’integrazione del sistema di infotainment Mbux (Mercedes-Benz User Experience), la nuova Classe G è più digitale che mai. Keyless go, i portabicchieri a temperatura controllata e il sistema audio surround 3D Burmester sono tutti montati di serie. Il sistema di intrattenimento per interni ad alta definizione MBUX è disponibile su richiesta. Esistono anche sistemi di sicurezza e di assistenza aggiuntivi e migliorati. La gamma MANUFAKTUR (come quella vista nel 2021) per una vasta personalizzazione degli interni, nonché degli esterni, è stata ampliata ancora una volta.

I motori

Il portafoglio di motori per la nuova Classe G è stato completamente elettrificato. Ci sono ibridi leggeri con motori di avviamento (ISG) integrati e ibridi a 48 volt, che offrono prestazioni migliorate con un ridotto consumo di carburante. Nello specifico, la nuova Mercedes-Benz G 500 è alimentata da un motore a sei cilindri in linea da 3,0 litri con turbocompressore a doppio turbocompressore tramite un turbocompressore del gas di scarico e un compressore ausiliario elettrico. Il motore a benzina produce 330 kW (449 CV) e fornisce una coppia massima di 560 Nm.

L’ISG eroga brevemente un ulteriore 15 kW (20 CV) di potenza e 200 Nm di coppia. Inoltre alimenta il sistema elettrico di bordo da 48 volt. La gamma di motori è completata dal diesel a sei cilindri della nuova Mercedes-Benz G 450 d. L’unità eroga 270 kW (+ 15 kW) (367 hp + 20 CV). La coppia è 750 (+200) Nm.