Fonte: Ufficio Stampa Mercedes La Mercedes Classe G e Bradley Cooper protagonisti di una campagna globale

La Mercedes Classe G elettrica è uno dei modelli che incarna al meglio il passato, il presente e il futuro della Casa tedesca. Per sostenere la diffusione su scala globale del fuoristrada a zero emissioni, Mercedes ha preparato una campagna promozionale che una testimonial d’eccezione: sarà Bradley Cooper, star di Hollywood, a presentare al pubblico e ai potenziali clienti in tutto il mondo la nuova versione a zero emissioni della Classe G. Vediamo tutti i dettagli della nuova campagna globale.

Un testimonial d’eccezione

Mercedes ha scelto Bradley Cooper per il ruolo di testimonial della nuova Mercedes Classe G elettrica (la denominazione ufficiale è G 580 con tecnologia EQ). Non si tratta di una scelta casuale: Cooper, attore e regista da anni star di Hollywood, è un appassionato e da anni possessore della Classe G. La Casa tedesca aveva invitato Cooper anche all’evento di presentazione della versione elettrifica del suo fuoristrada, tenuto a Los Angeles, con un’anteprima mondiale, la scorsa primavera.

Bradley Cooper ha, quindi, commentato così il suo nuovo “ruolo” di testimonial della prima Classe G elettrica: “La Classe G fa parte della mia vita da quasi 20 anni. Per me è sempre stata più di un’auto: è stata una compagna in ogni avventura“. Bettina Fetzer, Vicepresidente Comunicazione e Marketing, Mercedes-Benz AG, ha aggiunto: “Bradley Cooper è stata una scelta naturale per questa anteprima mondiale e per la campagna, in quanto è un fan di lunga data della nostra iconica Classe G”.

La campagna organizzata per promuvoere il lancio della Classe G elettrica prevede un vero e proprio cortometraggio con cui Mercedes punta a mostrare “l’essenzia del marchio Classe G” attraverso una sequenza d’azione che vede il modello impegnato sia in contesti urbani che in fuoristrada, evidenziando le caratteristiche uniche e la versatilità dell’iconica vettura di Mercedes. La campagna sarà globale. In alcuni mercati, la campagna è già partita.

Fonte: Ufficio Stampa Mercedes

Un’icona elettrica

La Mercedes Classe G diventa elettrica e si conferma un punto di riferimento del settore dei fuoristrada oltre che una vera e propria icona per il brand tedesco. Il modello in questione, chiamato ufficialmente, Mercedes G 580 con EQ Technology, è dotato di quattro motori elettrici, per una potenza complessiva di 587 CV e una coppia di 1.165 Nm. Il modello è dotato di una batteria da 116 kWh con possibilità di ricarica rapida fino a 200 kW.

La nuova evoluzione a zero emissioni della Classe G rappresenta un nuovo passo in avanti del programma di elettrificazione della Casa tedesca. Mercedes ha già lanciato diversi modelli elettrici nel corso degli ultimi anni ma nessuno ricopre un ruolo così simbolico come quello della nuova Classe G elettrica. Il fuoristrada è una delle icone della gamma Mercedes e la sua “trasformazione” in auto elettrica segna un punto di svolta per il brand. La Classe G elettrica è pronta a ritagliarsi uno spazio importante sul mercato globale, diventando un nuovo punto di riferimento per Mercedes, alla ricerca del modello giusto per poter trascinare il resto della gamma elettrica nel corso del prossimo futuro.