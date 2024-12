Per omaggiare la grande carriera di Lewis Hamilton in Mercedes, nasce una Classe G speciale che tributa il campione. È stata sviluppata da HOF

La Mercedes per Hamilton: tributo al campione con la Classe G di HOF

La “Sir Class” è un’edizione speciale della Mercedes Classe G creata dal tuner tedesco HOF in onore di Lewis Hamilton, sette volte campione del mondo di Formula 1. Un fuoristrada dalle caratteristiche uniche, che rappresenta al meglio l’anima del grande campione che ha appena lasciato la Mercedes per approdare alla Scuderia Ferrari, alla caccia del suo ottavo titolo iridato. Le prestazioni sbalorditive unite all’interno lussuoso, sono il miglior tributo per celebrare tutti gli anni di carriera di Hamilton al servizio della Mercedes.

Prestazioni da “F1” in un fuoristrada

La “Sir Class“, basata sulla Mercedes-AMG G 63, porta le prestazioni del fuoristrada a un livello completamente nuovo. Il motore V8 biturbo da 4.0 litri, di serie sulla G 63, è stato ampiamente modificato da HOF. Con l’aggiunta di componenti più robusti, pistoni in alluminio forgiato, nuovi turbocompressori e una rimappatura della centralina, la potenza è stata aumentata a ben 1.063 CV, mentre la coppia raggiunge i 1.300 Nm. Questa straordinaria potenza consente alla “Sir Class” di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 3,5 secondi, un tempo degno di una supercar, o di una F1 in versione freccia d’argento, come le tante che il baronetto ha guidato in questi anni nel Circus, dove è diventato leggenda.

Un design esterno che esprime velocità

L’aspetto della “Sir Class” è impressionante, al pari delle sue prestazioni. Un kit carrozzeria in fibra di carbonio personalizzato conferisce al fuoristrada un look aggressivo e sportivo. I cerchi in lega da 23 pollici contribuiscono ulteriormente all’aspetto imponente, mentre la livrea argento e nera, con accenti verdi, richiama la monoposto di Hamilton in Mercedes. La scelta dei colori non è casuale: il verde è un chiaro riferimento al main sponsor del team Mercedes, Petronas.

Oltre all’estetica, le modifiche apportate da HOF migliorano anche la dinamica di guida. L’assetto è stato ribassato di 3 cm rispetto al modello di serie grazie all’utilizzo di ammortizzatori sportivi, mentre l’impianto frenante è stato potenziato con pinze carboceramiche che riportano con orgoglio la scritta “Sir Class“.

Lusso e sportività si fondono negli interni

L’abitacolo della “Sir Class” è un perfetto mix di lusso e sportività. I sedili a guscio, con accenti verde acqua e il numero “1.063” ricamato sui poggiatesta, offrono un eccellente supporto laterale e un comfort eccezionale. L’utilizzo di pelle e Alcantara di alta qualità per i rivestimenti, insieme alle finiture verdi sui pannelli delle porte e sul cruscotto, crea un ambiente sofisticato e sportivo allo stesso tempo. Il soffitto, caratterizzato da una serie di punti luminosi, ricorda gli interni lussuosi delle Rolls-Royce. Anche se qui siamo su una vera premium car tedesca.

Un elemento che spicca nell’abitacolo è il volante ispirato alla F1. Pur avendo meno pulsanti rispetto a quello della W13 di Hamilton, il volante della “Sir Class” richiama l’emozione di guidare una monoposto da corsa, creando un legame diretto con il mondo della Formula 1.

Tributo a Lewis Hamilton in tiratura limitata

La “Sir Class” è un’edizione limitata, con soli 11 esemplari previsti. Il prezzo base di 650.000 euro riflette l’esclusività di questa vettura e la cura artigianale con cui è stata realizzata. Il debutto della “Sir Class” durante il Gran Premio di Abu Dhabi 2024, ultima gara di Hamilton con la Mercedes, ha reso questo tributo ancora più speciale.

In conclusione, la “Sir Class” di HOF è molto più di una semplice Mercedes Classe G modificata. È un omaggio a uno dei più grandi piloti di Formula 1 di tutti i tempi, Lewis Hamilton. Unisce prestazioni eccezionali a un design esclusivo e a un lusso senza pari, creando un’esperienza di guida unica che celebra l’illustre carriera di un campione.