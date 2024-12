Dal 14 dicembre entrerà in vigore il nuovo Codice della Strada, che introduce pene più severe per gli utenti stradali che non lo rispetteranno

Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: ANSA Dal 14 dicembre iniziano i controlli secondo il nuovo Codice della Strada

L’attesa è finita: il nuovo Codice della Strada, voluto fortemente dal ministro Matteo Salvini, entra in vigore il 14 dicembre 2024. Questa riforma introduce una serie di modifiche significative che impattano su diversi aspetti della circolazione stradale, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza, promuovere la mobilità sostenibile e inasprire le sanzioni per le infrazioni più gravi. Vediamo tutto quanto più approfonditamente e nel dettaglio

Sicurezza stradale: tolleranza zero per alcol e droghe

Il nuovo Codice della Strada adotta una linea dura contro la guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di stupefacenti, introducendo il principio della “tolleranza zero“. Per chi si mette alla guida dopo aver consumato alcol, le sanzioni variano a seconda del tasso alcolemico rilevato, con multe che possono arrivare fino a 6.000 euro, sospensione della patente fino a due anni e persino pene detentive.

La novità più rilevante riguarda i recidivi, per i quali le sanzioni sono raddoppiate e si aggiunge l’obbligo di installare l’alcolock sul veicolo. Per i neopatentati, il tasso alcolemico consentito rimane pari a zero per i primi tre anni. Anche per chi guida sotto l’effetto di droghe la tolleranza è zero. Basterà risultare positivi ai test salivari, anche giorni dopo l’assunzione, per incorrere nel ritiro della patente.

Distrazioni al volante: cosa comportano

L’uso del telefono cellulare alla guida è una delle principali cause di distrazione e incidenti stradali. Il nuovo Codice della Strada inasprisce le sanzioni per chi viene sorpreso con lo smartphone al volante, con multe che vanno da 250 a 1.000 euro.

Viene introdotta anche la sospensione automatica della patente per una settimana per chi ha almeno 10 punti sulla patente e viene sorpreso con il telefono in mano, così come per chi non indossa le cinture di sicurezza o guida contromano. Se i punti sono inferiori a 10, la sospensione è di 15 giorni. In caso di recidiva, la multa aumenta fino a 1.400 euro, la sospensione della patente può arrivare a tre mesi e si aggiungono da 8 a 10 punti di decurtazione.

Distanza di sicurezza e piste ciclabili

Il nuovo Codice della Strada introduce maggiori tutele per i ciclisti, con l’obiettivo di promuovere la mobilità sostenibile e ridurre il numero di incidenti che coinvolgono le biciclette.6 Scatta l’obbligo per gli automobilisti di mantenere una distanza di almeno 1,5 metri quando sorpassano una bicicletta, pena una multa fino a 665 euro.

Inoltre, il nuovo Codice prevede un aumento delle piste ciclabili, segnando un passo importante verso una maggiore sicurezza e una migliore convivenza tra diverse tipologie di veicoli.

Monopattini: regole più severe

Con la crescente diffusione dei monopattini elettrici, il nuovo Codice della Strada introduce regole più severe per garantire la sicurezza di chi li utilizza e degli altri utenti della strada. Diventano obbligatori targa, casco e assicurazione per i monopattini, allineando la normativa a quella degli altri veicoli a motore. L’entrata in vigore di queste nuove regole è subordinata all’emanazione dei regolamenti attuativi.

Autovelox: regolamentazione limiti di velocità

Il nuovo Codice della Strada introduce modifiche alla regolamentazione degli autovelox, con l’obiettivo di renderne l’utilizzo più trasparente e di garantire una maggiore tutela degli automobilisti.16 Alcuni autovelox attualmente in funzione, come quelli con limite a 30 km/h, dovranno essere spenti.

Inoltre, nel caso in cui si ricevano più multe per eccesso di velocità nello stesso tratto di strada, in un’ora e da parte dello stesso ente, si pagherà una sola sanzione, quella più grave aumentata di un terzo. Nonostante le modifiche alla regolamentazione, superare i limiti di velocità continuerà a comportare sanzioni elevate, che possono arrivare fino a 4.000 euro.

Neopatentati: cosa cambia

Il nuovo Codice della Strada introduce restrizioni più severe per i neopatentati, estendendo da uno a tre anni il divieto di guida di auto “potenti“. I neopatentati non potranno guidare veicoli con una potenza superiore a 75 kW/t e autovetture con potenza massima di 105 kW.

Il limite di potenza è stato leggermente ammorbidito rispetto all’attuale Codice, che prevede un limite di 55 kW/t per gli autoveicoli in generale e di 70 kW/h per le autovetture. Inoltre, il nuovo Codice prevede corsi di guida specifici per i neopatentati, con la possibilità di ottenere punti aggiuntivi sulla patente.

Ulteriori novità: abbandono di animali e sosta gratuita

Il nuovo Codice della Strada introduce sanzioni severe per chi abbandona gli animali in strada, con la revoca o la sospensione della patente da sei mesi a un anno. Inoltre, si rischiano fino a sette anni di carcere se l’abbandono causa un incidente con morti o feriti.

Per quanto riguarda la sosta, il nuovo Codice prevede che almeno il 20% delle aree di sosta sia gratuito, garantendo una maggiore accessibilità ai parcheggi. Sono previste anche aree dedicate alla ricarica dei veicoli elettrici e aree “kiss & ride” per stazioni e aeroporti.