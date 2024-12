Fonte: 123RF Con il nuovo Codice della Strada ci saranno molti obblighi per i monopattini elettrici

Il 14 dicembre 2024 entra in vigore in nuovo Codice della strada: sono tante le novità per gli utenti della strada ma soprattutto sono tante anche le variazioni, al rialzo, delle sanzioni nel caso in cui vengano commesse delle infrazioni. Le novità che sono state introdotte nel Codice della strada non riguardano solamente gli automobilisti o i motociclisti ma anche tutti coloro che per spostarsi utilizzano i monopattini elettrici, mezzi di trasporto sempre più presenti in particolare nelle nostre città che permettono di spostarsi senza fatica e soprattutto riducendo al massimo l’impatto ambientale essendo appunto alimentati a elettricità o non tramite i carburanti fossili. Vediamo allora nel dettaglio quali sono queste novità che riguardano i monopattini elettrici che sono state introdotte all’interno del Codice della strada.

Codice della strada: la targa per i monopattini elettrici

Per quel che riguarda i monopattini elettrici, la variazioni più significativa riguarda senza ombra di dubbio l’obbligo di una “targa”, esattamente come quella che è presente sulle automobili e sulle moto.

Si può leggere nel nuovo Codice della Strada che questa targa per i monopattini elettrici deve essere: “Un contrassegno identificativo adesivo, plastificato e non rimovibile, stampato dall’Istituto poligrafico e Zecca dello Stato […] deve essere esposto in modo visibile”.

Tutto chiaro? Non proprio. Perché per il momento non è stato specificato come deve essere questa targa (quanto deve essere grande per esempio), quanto costerà e neppure da quando diventerà obbligatorio installarlo sul proprio monopattino. Si può intuire che la targa dovrà essere installata anche sui monopattini già presenti sulle nostre strade (e non solamente su quelli che verranno venduti in futuro) ma non è chiaro quanto tempo si ha a disposizione per procurarsene uno.

Insomma, sono ancora molto gli interrogativi in cerca di risposte riguardo alle targhe per i monopattini elettrici. Tutti questi dubbi dovranno essere disciplinati da un decreto (o magari più di un solo decreto) da parte del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Targa per monopattini elettrici: le anticipazioni

Ci sono però anche alcune certezze riguardo le targhe per i monopattini elettrici: per esempio che saranno assegnate dalle motorizzazioni e non saranno quindi personalizzabili. Il magazine Quattroruore si è spinto però oltre: stando alle anticipazioni raccolte, la targa dei monopattini elettrici sarà di forma quadrata e sarà composta da tre numeri e da tre lettere che saranno scritti in nero su uno sfondo di colore giallo riflettente. Come detto, bisognerà però attendere il decreto (o i decreti) del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per capire se effettivamente sarà fatta così.

Monopattini elettrici: uso del casco obbligatorio per tutti

C’è poi un’altra novità del Codice della Strada che riguarda chi circola con i monopattini elettrici ed è relativa all‘uso del casco. Fino a questo momento l’obbligo del casco su questi mezzi era solamente per i minorenni, ora questo obbligo è stato estesi a tutti coloro che utilizzano questi mezzi, quindi anche chi ha più di 18 anni ed è quindi maggiorenne. Insomma, a bordo dei monopattini elettrici non sarà più possibile circolare con i capelli liberi al vento.