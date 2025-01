Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Fonte: 123RF Codice della Strada, il paradosso dei monopattini elettrici

Le disposizioni inserite nel nuovo Codice della Strada riguardano l’obbligo di casco, targa e assicurazione, oltre al divieto di parcheggiare sul marciapiede e di circolare in determinate zone della città. Il CdS ha rivalutato le regole sui monopattini elettrici per motivi di sicurezza. Sono subito nati molti dubbi sulle nuove norme. Oltretutto è stato stabilito che “i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono circolare solo su strade urbane con limite di velocità non superiore a 50 km/h”.

Le leggi in materia contenute nel nuovo Codice della Strada hanno determinato un terremoto tra gli utenti privati e le società di sharing. Il cosiddetto “targhino” e le conseguenti assicurazioni rappresentano un serio problema. “Le polizze dovrebbero essere associate alla targatura dei monopattini – ha annunciato Maurizio Hazan, avvocato dello studio legale THMR – ma il contrassegno non è ancora disponibile“. Sulle colonne del Corriere della Sera, il legale esperto del mondo delle assicurazioni ha spiegato tutte le criticità di una disciplina che avrebbe dovuto attendere tempi migliori, probabilmente, per essere rivoluzionata.

Crollo dell’uso dei monopattini

Se l’obiettivo delle nuove disposizioni era quello di limitare l’uso dei monopattini ci sono già riusciti. Il rischio di subire delle multe e l’incertezza che ruota intorno alle regole del nuovo CdS, in vigore da dicembre, ha fatto calare a picco i numeri di noleggi e vendite. Una flessione del 50% che ha messo in seri guai le società di sharing. Per di più il ministero delle Infrastrutture dovrà emanerà il Dm che disciplinerà i contrassegni di identificazione. Se sprovvisti di contrassegno risulterà “impossibile per le compagnie assicurative identificare un preciso monopattino da assicurare per la RC Auto ed è impossibile aggirare il problema con la stipula di un’assicurazione di natura personale perché la nuova norma richiama espressamente le polizze automobilistiche“, ha spiegato l’avvocato Maurizio Hazan.

Le nuove regole sono state introdotte per accrescere il livello di sicurezza per gli utenti della strada e per le potenziali vittime di sinistri causati da monopattini. Casco omologato obbligatorio per tutti e nuovi limiti di circolazione in aree pedonali e ciclabili, oltre agli obblighi di targare e assicurare il monopattino, hanno gettato nel caos l’intera filiera. L’obiettivo era aumentare la sicurezza dei pedoni e dei ciclisti sulle aree a loro riservate rispetto a quella di coloro che viaggiano su monopattini alla spina, a braccetto con automobilisti e motociclisti.

Monopattini elettrici, scattano le multe

A Cassino sono già volate le prime multe per chi usa i monopattini elettrici non rispettando le nuove norme del Codice della Strada, prima fra tutte quella di indossare il casco durante la guida. Gli agenti della Polizia Municipale hanno beccato sei ragazzi a bordo di monopattini senza casco, nella zona universitaria della Folcara, e li hanno fermati. Sono stati multati, singolarmente, con una sanzione di 35 euro. Il comandante della polizia municipale, Giuseppe Acquaro, ha assicurato che i controlli saranno molto attenti per garantire la sicurezza sulle strade.

La situazione, secondo l’esperto legale Maurizio Hazan, sta andando in una direzione opposta rispetto a quanto annunciato in sede europea: “La direttiva europea 2118 del 2021, recepita l’anno scorso dall’Italia, andava proprio in questa direzione dicendo anzitutto che l’utilizzo di veicoli elettrici, a basso impatto ambientale, avrebbe dovuto essere incentivato e non ostacolato. L’imposizione di un obbligo assicurativo della RC Auto, pur non vietato, dovrebbe essere valutato con estrema attenzione, proprio per non frenare la diffusione della micromobilità alternativa“.