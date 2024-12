Fonte: 123RF Cosa cambia con il nuovo Codice della Strada

Le novità in arrivo per il Codice della Strada si tradurranno in un aumento dell’importo delle multe, con alcune infrazioni che comporteranno delle sanzioni pecuniarie di importo maggiore, seguendo una politica fortemente sostenuta dal Governo con l’obiettivo di aumentare la sicurezza stradale in Italia e ridurre il numero di violazioni del Codice stesso. Le nuove norme si sommano all’adeguamento dell’aumenti dell’importo delle multe previsti dall’Articolo 195 del Codice della Strada che prevede un aggiornamento delle sanzioni all’inflazione. Tale aggiornamento entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2025 ed arriva a distanza di quattro anni dall’adeguamento dopo lo stop al provvedimento registrato nel 2023 a causa delle misure per contrastare gli effetti sull’economia della pandemia. Vediamo, invece, quali sono le nuove sanzioni previste dalle modifiche al Codice della Strada che sono appena state approvate.

Le novità previste dal Codice della Strada e, quindi, l’inasprimento delle sanzioni entreranno in vigore nel corso della seconda metà del mese di dicembre, a distanza di 15 giorni dalla pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale, seguendo la normale tempistica prevista dalla legge italiana. Bisognerà attendere pochi giorni, quindi, per rendere effettive le nuove misure a cui gli automobilisti (e non solo) dovranno adeguarsi per evitare di incorrere in nuove sanzioni. Ricordiamo che sono previste tante novità anche per i monopattini elettrici, con una stretta normativa che potrebbe causare un drastico calo dell’utilizzo di questi veicoli.

Le nuove sanzioni

Tra le sanzioni previste dal Codice della Strada ci sono nuove misure per la guida in stato d’ebbrezza. Chi in passato è stato fermato con tasso alcolemico superiore al consentito, infatti, dovrà avere un tasso pari a 0 per mettersi alla guida. Anche con valori minimi di alcol nel sangue, in questi casi, è prevista una sanzione, di importo pari a 158 euro, in caso di controlli. Sono previste anche multe in caso di assenza del sistema alcolock, da collegare al motore e in grado di impedire l’avviamento in caso di tasso alcolemico superiore ai limiti. La multa partirà da 358 euro. In questo caso, però, manca ancora il decreto attuativo da parte del ministero (che arriverà entro 6 mesi) per determinare le specifiche del sistema. Per gli automobilisti con precedenti sanzioni per guida in stato di ebbrezza, le sanzioni (in caso di tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro) saranno rincarate di un terzo.

Da segnalare, per quanto riguarda i limiti di velocità, una sanzione di 220 euro per gli automobilisti che supereranno di 10 km/h il limite di velocità previsto nei centri abitati. In questi casi è prevista anche la sospensione della patente per 30 giorni (e non più per 15 giorni). Sanzioni fino a 330 euro sono previste in caso di sosta negli stalli riservati ai disabili e fino a 165 euro se, invece, la sosta avviene sulle corse riservate ai mezzi pubblici.

Stangata in arrivo per i monopattini elettrici: il nuovo Codice della Strada prevede l’obbligo di targa e assicurazione oltre che di casco. Circolare senza copertura assicurativa o targa farà scattare una sanzione di 100 euro mentre la guida senza casco sarà accompagnata da una sanzione di 50 euro. Stessa sanzione in caso di uso del monopattino con più persone. E’ prevista una multa di 200 euro in caso di assenza di indicatori di direzione e frenata, ora obbligatori come chiarito dal Codice.