Il meccanismo della truffa della gomma bucata è un metodo astuto usato dai ladri per cogliere di sorpresa gli automobilisti e derubarli: come proteggersi

Fonte: 123RF La truffa della gomma bucata è un metodo usato dai ladri per approfittarsi degli automobilisti colti di sorpresa da un'imprevista foratura

La truffa della gomma bucata è un altro raggiro da cui bisogna stare in guardia. La finalità è solitamente il tentativo di realizzare un furto al malcapitato che, oltre a ritrovarsi una gomma da sostituire subisce, pure una rapina.

Come funziona la truffa della ruota bucata

Ma come funziona questo tipo di truffa? Esistono due versioni. Nel primo caso si tratta di una tecnica rodata, messa in atto una volta che la vittima scende dalla propria vettura per controllare la ruota a terra segnalatagli dal truffatore di turno da un’altra vettura. Una volta sceso dalla macchina i ladri ne approfittano per rubare la borsa ed in alcuni casi la stessa automobile lasciata con le chiavi attaccate al cruscotto.

Come ricorda anche la Polizia Stradale quando una ruota è bucata lo sterzo “tira” verso un lato, anche abbastanza decisamente. Se invece non si avverte questa sensazione, ringraziare semplicemente chi ha fatto la segnalazione e proseguire nel percorso.

Esiste anche una seconda versione. Il truffatore si avvicina all’auto che ha precedentemente puntato mentre il suo proprietario si è allontanato (spesso per prelevare al bancomat) e buca la gomma. Nel frattempo il proprietario torna, si accorge di avere la ruota a terra e inizia a sostituirla.

A quel punto si avvicina il ladro e mentre si offre di aiutarlo, approfittando del momentaneo turbamento della vittima, gli sfila il portafoglio pieno di denaro appena prelevato, durante la sostituzione.

Cosa bisogna fare per non farsi truffare

La cosiddetta truffa della gomma bucata è un metodo frequentemente usato dai ladri per approfittarsi degli automobilisti colti di sorpresa da un’imprevista foratura. La situazione può rapidamente generare ansia e stress, specialmente quando si è sotto pressione per raggiungere una destinazione o si è costretti a operare in condizioni meteorologiche avverse, sia di freddo intenso che di calore estremo.

È fondamentale mantenere la calma e assicurarsi di tenere sotto stretto controllo i propri beni, come portafogli, documenti e dispositivi elettronici. Non lasciare questi oggetti incustoditi o visibili all’interno dell’auto, specialmente sul sedile o in un bagagliaio aperto, luoghi prediletti dai malintenzionati.

Sebbene ci possano essere passanti che offrono aiuto in buona fede, non abbassare la guardia. Dietro un apparente buon samaritano potrebbero nascondersi intenzioni fraudolente. In situazioni di emergenza, è sempre consigliabile chiedere assistenza a persone di fiducia o contattare un servizio di assistenza stradale professionale.

In ogni caso è sempre meglio impiegare qualche minuto in più per assicurarsi che tutto sia in ordine, piuttosto che affrettarsi e ritrovarsi vittima di furto. Prestare attenzione e procedere con cautela può fare la differenza, proteggendo se stessi e i propri beni.