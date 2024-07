Come procedere autonomamente alla sostituzione o riparazione della gomma auto bucata. Ecco alcuni semplici consigli per fare da soli

Laureato in Ingegneria Meccanica, sono un appassionato di motori e musica. Quando non scrivo, suono la chitarra. Il mio sogno? Lavorare nel mondo automotive.

Sostituire una gomma bucata è una delle competenze fondamentali che ogni automobilista dovrebbe possedere. Questo semplice atto di manutenzione non solo può salvare da situazioni scomode e pericolose lungo la strada, ma contribuisce anche a prolungare la vita del veicolo e a garantire una guida sicura. Conoscere i passaggi corretti e disporre degli strumenti necessari permette di affrontare con tranquillità e sicurezza una delle situazioni più comuni che si possono verificare durante un viaggio.

In questo approfondimento, esploreremo in dettaglio ogni fase del processo di sostituzione di una gomma bucata, fornendo consigli pratici e suggerimenti utili per eseguire l’operazione in modo efficiente e sicuro.

Quando conviene riparare una gomma e quando sostituirla

La decisione se sostituire o riparare una gomma bucata dipende da vari fattori, tra cui l’entità e la posizione del danno, l’età e lo stato generale dello pneumatico, nonché le esigenze di sicurezza e prestazioni. In particolare:

dimensione del danno: se il foro o il taglio è piccolo (generalmente inferiore a 6 mm di diametro) e si trova sul battistrada, la riparazione è spesso una soluzione valida. I fori causati da chiodi, viti o piccoli oggetti appuntiti sono tipici esempi di danni riparabili. Al contrario, tagli profondi, rotture o danni che coinvolgono la struttura interna della gomma richiedono la sostituzione;

se il foro o il taglio è piccolo (generalmente inferiore a 6 mm di diametro) e si trova sul battistrada, la riparazione è spesso una soluzione valida. I fori causati da chiodi, viti o piccoli oggetti appuntiti sono tipici esempi di danni riparabili. Al contrario, tagli profondi, rotture o danni che coinvolgono la struttura interna della gomma richiedono la sostituzione; posizione del danno: i danni sul battistrada centrale sono generalmente riparabili. Tuttavia, se il foro è troppo vicino alla spalla o al fianco della gomma, la riparazione non è raccomandata a causa della maggiore sollecitazione e flessibilità di queste aree, che possono compromettere la sicurezza. Queste aree, infatti, sono cruciali per la stabilità dello pneumatico, e una riparazione potrebbe non riuscire a garantire l’integrità strutturale necessaria;

i danni sul battistrada centrale sono generalmente riparabili. Tuttavia, se il foro è troppo vicino alla spalla o al fianco della gomma, la riparazione non è raccomandata a causa della maggiore sollecitazione e flessibilità di queste aree, che possono compromettere la sicurezza. Queste aree, infatti, sono cruciali per la stabilità dello pneumatico, e una riparazione potrebbe non riuscire a garantire l’integrità strutturale necessaria; stato generale della gomma: se è relativamente nuova e in buono stato, con un battistrada ancora profondo e uniforme, la riparazione può essere un’opzione economica ed ecologica. Tuttavia, se la gomma è vecchia o il battistrada è consumato, potrebbe non valere la pena ripararla. Se molto consumata, con il battistrada inferiore al minimo legale (generalmente 1.6 mm) o se presenta segni di usura irregolare, screpolature o invecchiamento, è meglio sostituirla. Guidare con gomme usurate aumenta il rischio di aquaplaning e riduce la capacità di frenata;

se è relativamente nuova e in buono stato, con un battistrada ancora profondo e uniforme, la riparazione può essere un’opzione economica ed ecologica. Tuttavia, se la gomma è vecchia o il battistrada è consumato, potrebbe non valere la pena ripararla. Se molto consumata, con il battistrada inferiore al minimo legale (generalmente 1.6 mm) o se presenta segni di usura irregolare, screpolature o invecchiamento, è meglio sostituirla. Guidare con gomme usurate aumenta il rischio di aquaplaning e riduce la capacità di frenata; riparazioni ripetute: se una gomma ha già subito diverse riparazioni, la sua integrità potrebbe essere compromessa. Gli pneumatici non sono progettati per sopportare un numero elevato di interventi di riparazione, e continuare con ciò potrebbe risultare inefficace e pericoloso.

Se si desidera garantire le massime prestazioni del veicolo e la massima sicurezza, soprattutto in condizioni climatiche difficili o ad alte velocità, potrebbe essere preferibile sostituire la gomma danneggiata. Quelle nuove offrono migliori prestazioni in termini di aderenza, frenata e stabilità.

Come sostituire una gomma bucata

Prima di iniziare, assicurarsi di avere a disposizione i seguenti strumenti:

ruota di scorta in buone condizioni;

crick (sollevatore per auto);

chiave per dadi;

cuneo per le ruote;

guanti da lavoro;

manuale del veicolo (opzionale, ma utile).

Dopo aver fermato il veicolo su una strada piana e in condizioni di sicurezza, seguire i passi successivi:

utilizzare la chiave per dadi per allentare leggermente i dadi della ruota forata. Non rimuoverli completamente, basta allentarli di circa mezzo giro;

della ruota forata. Non rimuoverli completamente, basta allentarli di circa mezzo giro; posizionare il crick sotto il punto di sollevamento del veicolo più vicino alla ruota forata. Consultare il manuale del veicolo per identificare il punto corretto;

sotto il punto di sollevamento del veicolo più vicino alla ruota forata. Consultare il manuale del veicolo per identificare il punto corretto; sollevare il veicolo fino a quando la ruota forata è alzata da terra;

fino a quando la ruota forata è alzata da terra; rimuovere completamente i dadi e poi la ruota forata. Poggiarli in un luogo sicuro;

e poi la ruota forata. Poggiarli in un luogo sicuro; allineare i fori della ruota di scorta con i perni del mozzo della stessa e metterla in posizione;

avvitare a mano i dadi sui perni. Assicurarsi che la ruota sia allineata correttamente;

sui perni. Assicurarsi che la ruota sia allineata correttamente; utilizzando il crick, abbassare il veicolo fino a quando la ruota di scorta tocca terra, ma non completamente. Questo stabilizza la ruota per il serraggio finale;

con la chiave per dadi, serrarli in modo incrociato (a stella) per garantire una distribuzione uniforme della pressione. Stringere i dadi quanto più possibile;

abbassare completamente il veicolo e rimuovere il crick.

Sostituire una gomma forata richiede attenzione e pazienza. Seguire questi passaggi con cura permetterà di tornare in viaggio in sicurezza. Ricordarsi di far riparare o sostituire la gomma forata il prima possibile e di controllare regolarmente lo stato della ruota di scorta e degli strumenti nel tuo veicolo. Se la ruota di scorta non fosse disponibile nel baule del veicolo, alcune Case automobilistiche forniscono il ruotino di scorta. Si tratta di una ruota più sottile rispetto alle altre ruote dell’auto e con essa è possibile raggiungere massimo gli 80 km/h di velocità massima.