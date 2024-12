Scopri perché i pneumatici invernali sono essenziali per la sicurezza su neve e ghiaccio, come sceglierli e mantenerli in perfetta efficienza

La passione per i motori mi ha spinto, fin da quando avevo 16 anni, a dedicarmi alla riparazione delle auto, sviluppando una notevole esperienza nel settore automotive e diventando un meccanico elettronico. Dal 2020 ho iniziato a scrivere per il web, unendo così questa passione al mondo della divulgazione.

Fonte: iStock Uno pneumatico invernale affronta con sicurezza un manto stradale innevato. Il battistrada scolpito e la mescola specifica garantiscono un'aderenza ottimale in condizioni invernali

Quando il freddo si fa sentire e le strade si coprono di neve e ghiaccio, la sicurezza alla guida diventa una priorità. Scegliere gli pneumatici giusti può fare la differenza tra un viaggio sereno e una situazione di pericolo. Gli pneumatici invernali sono progettati esclusivamente per affrontare le condizioni più difficili, garantendo prestazioni ottimali quando le temperature scendono sotto i 7°C. Non si tratta solo di una questione di legge, ma di una scelta per la propria sicurezza e quella degli altri. Scopriremo tutto quello che c’è da sapere sugli pneumatici invernali.

Oltre la legge, ecco perché gli invernali sono essenziali

L’obbligo di legge di montare pneumatici invernali nel periodo tra il 15 novembre e il 15 aprile è solo uno degli aspetti da considerare. I vantaggi vanno ben oltre il semplice rispetto della normativa. Guidare con pneumatici invernali in condizioni di freddo, neve e ghiaccio significa:

massimizzare l’aderenza : il battistrada dei pneumatici invernali è un concentrato di innovazione e tecnologia. Le lamelle, incise sulla superficie del battistrada, aumentano la superficie di contatto con la strada, e di conseguenza il loro grip su neve e ghiaccio. Gli intagli, più profondi e numerosi rispetto i pneumatici estivi, favoriscono l’espulsione di acqua, neve e fango, garantendo una tenuta eccezionale e riducendo il rischio di slittamenti;

: il battistrada dei pneumatici invernali è un concentrato di innovazione e tecnologia. Le lamelle, incise sulla superficie del battistrada, aumentano la superficie di contatto con la strada, e di conseguenza il loro grip su neve e ghiaccio. Gli intagli, più profondi e numerosi rispetto i pneumatici estivi, favoriscono l’espulsione di acqua, neve e fango, garantendo una tenuta eccezionale e riducendo il rischio di slittamenti; ridurre gli spazi di frenata : la mescola delle gomme invernali è formulata con una percentuale maggiore di silice e additivi specifici che la mantengono flessibile anche a basse temperature. Questo significa che si adatta meglio alle asperità del terreno, garantendo una frenata più efficace e riducendo la distanza di arresto, fattore cruciale per evitare collisioni;

: la mescola delle gomme invernali è formulata con una percentuale maggiore di silice e additivi specifici che la mantengono flessibile anche a basse temperature. Questo significa che si adatta meglio alle asperità del terreno, garantendo una frenata più efficace e riducendo la distanza di arresto, fattore cruciale per evitare collisioni; migliorare le performance sul bagnato : offrono prestazioni superiori non solo su neve e ghiaccio ma anche su strade bagnate. La capacità di drenare efficacemente l’acqua riduce il rischio di aquaplaning, quel fenomeno pericoloso che fa perdere il contatto tra pneumatico e asfalto;

: offrono prestazioni superiori non solo su neve e ghiaccio ma anche su strade bagnate. La capacità di drenare efficacemente l’acqua riduce il rischio di aquaplaning, quel fenomeno pericoloso che fa perdere il contatto tra pneumatico e asfalto; guidare con comfort: sfatiamo il mito che gli invernali siano rumorosi e scomodi. Le cosiddette marche Premium e le moderne tecnologie di produzione garantiscono un comfort di guida paragonabile agli estivi, senza compromettere le prestazioni.

Differenze tra invernali, estive e 4 stagioni

Prima di acquistare nuovi pneumatici, è fondamentale conoscere le diverse tipologie disponibili e le loro caratteristiche. Questa consapevolezza ci permette di scegliere le gomme più adatte alle varie esigenze di guida e alle condizioni climatiche che affrontiamo abitualmente. Vediamole nel dettaglio:

invernali (o termici): come accennato in precedenza sono progettati per temperature inferiori ai 7°C. Offrono la massima aderenza su neve e ghiaccio grazie alla mescola morbida e al battistrada specifico, caratterizzato da lamelle e intagli profondi;

(o termici): come accennato in precedenza sono progettati per temperature inferiori ai 7°C. Offrono la massima aderenza su neve e ghiaccio grazie alla mescola morbida e al battistrada specifico, caratterizzato da lamelle e intagli profondi; estivi : ideali per le temperature più calde, superiori ai 7°C garantiscono prestazioni ottimali su asciutto e bagnato, ma perdono efficacia con il freddo. La mescola più dura di cui sono composti e il battistrada con intagli meno profondi non sono adatti ad affrontare la stagione invernale;

: ideali per le temperature più calde, superiori ai 7°C garantiscono prestazioni ottimali su asciutto e bagnato, ma perdono efficacia con il freddo. La mescola più dura di cui sono composti e il battistrada con intagli meno profondi non sono adatti ad affrontare la stagione invernale; 4 stagioni (o all season): rappresentano un compromesso tra le due tipologie, offrendo prestazioni accettabili in tutte le stagioni. Tuttavia, non raggiungono la massima tenuta dei pneumatici invernali in condizioni di neve e ghiaccio, né quella degli estivi su asciutto e bagnato.

Quando scegliere pneumatici 4 stagioni?

Le 4 stagioni, noti anche come “all season“, rappresentano una soluzione versatile per chi desidera utilizzare lo stesso treno di gomme durante tutto l’anno. Offrono un compromesso tra le prestazioni degli estivi e invernali, garantendo un buon livello di aderenza e sicurezza in diverse condizioni climatiche. Rappresentano un’ottima scelta per chi:

vive in zone con inverni miti: se le temperature nella tua zona raramente scendono sotto lo zero e le nevicate sono poco frequenti, possono offrire un buon compromesso tra prestazioni e praticità;

se le temperature nella tua zona raramente scendono sotto lo zero e le nevicate sono poco frequenti, possono offrire un buon compromesso tra prestazioni e praticità; percorre pochi chilometri all’anno: se utilizzi l’auto prevalentemente in città e per brevi tragitti, possono essere una soluzione conveniente, evitando il cambio gomme stagionale;

se utilizzi l’auto prevalentemente in città e per brevi tragitti, possono essere una soluzione conveniente, evitando il cambio gomme stagionale; desidera una soluzione pratica: questi pneumatici eliminano la necessità di acquistare e stoccare due set di pneumatici (estivi e invernali), semplificando la gestione e riducendo i costi.

Tuttavia, se si vive in zone montane o si affrontano spesso condizioni di neve e ghiaccio, i pneumatici invernali sono la scelta migliore per garantire la massima sicurezza.

La pressione delle gomme in inverno

Con il freddo, la pressione delle gomme tende a diminuire. Questo fenomeno è dovuto alla contrazione dell’aria all’interno del pneumatico a causa delle basse temperature. È fondamentale controllare la pressione regolarmente, per garantire la massima sicurezza e efficienza, in quanto influisce su:

aderenza : una pressione troppo bassa o troppo alta riduce la superficie di contatto tra battistrada e asfalto, diminuendo l’aderenza e aumentando il rischio di slittamento;

: una pressione troppo bassa o troppo alta riduce la superficie di contatto tra battistrada e asfalto, diminuendo l’aderenza e aumentando il rischio di slittamento; consumi : con l’aumento della resistenza al rotolamento, aumentano anche i consumi di carburante;

: con l’aumento della resistenza al rotolamento, aumentano anche i consumi di carburante; durata del battistrada: una pressione scorretta può causare un’usura irregolare ai lati o al centro del battistrada e ridurre così la durata.

Come controllare la pressione in 8 passi

Una pressione scorretta può influire negativamente sull’aderenza, aumentare i consumi di carburante e causare un’usura irregolare del battistrada. Ecco come controllare la pressione dei pneumatici in modo semplice e accurato:

effettuare il controllo a freddo: la pressione va misurata a freddo, ovvero quando il veicolo è fermo da almeno due ore. Questo perché la temperatura influisce sulla pressione dell’aria all’interno della gomma; utilizzare un manometro affidabile: procurati un manometro di buona qualità, possibilmente digitale, e assicurati che sia tarato correttamente. Quelli digitali sono generalmente più precisi e facili da leggere rispetto a quelli analogici; individuare i valori di pressione consigliati: i valori di pressione consigliati per il tuo veicolo si trovano sul libretto di manutenzione, sull’etichetta posizionata sul montante della portiera lato guida o sullo sportello del carburante. Questi valori possono variare a seconda del carico del veicolo e delle dimensioni dei pneumatici; svitare il cappuccio della valvola: il cappuccio protegge la valvola da sporco e umidità. Svitarlo con cura e conservalo in un luogo sicuro per non perderlo; applicare il manometro sulla valvola: premere saldamente il manometro sulla valvola, assicurandosi che sia ben sigillato per evitare perdite d’aria. Il manometro mostrerà la pressione attuale del pneumatico; confrontare i valori: verificare la pressione rilevata con i valori consigliati per il veicolo. Se la pressione è troppo bassa, gonfiare la gomma fino al valore corretto utilizzando un compressore. Se la pressione è troppo alta, sgonfiare leggermente lo pneumatico premendo il perno centrale della valvola; ripetere l’operazione per ogni ruota: controllare la pressione di tutte le gomme, inclusa la ruota di scorta; riavvitare i cappucci delle valvole: una volta terminato il controllo, riavvitare con cura i cappucci delle valvole su ogni pneumatico.

Consigli per la manutenzione e la conservazione

Prendersi cura è fondamentale per garantire la durata, l’efficienza e la sicurezza. Oltre a controllare periodicamente la pressione di gonfiaggio, ecco alcuni consigli utili per la manutenzione e la conservazione: