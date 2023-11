Citroën Ami: il futuro della mobilità urbana ad EICMA 2023

E chi lo dice che la fiera del ciclo e motociclo più famosa al mondo è solo per le due ruote? Per il terzo anno consecutivo, l’Esposizione Internazionale Ciclo Motociclo e Accessori (EICMA) ha visto la partecipazione determinante di Citroën. Quattro ruote che proiettano l’immagine avveniristica della mobilità urbana : Citroën Ami – 100% Ëlectric e l’esclusiva My Ami Buggy.

L’evento, tenutosi dal 7 al 12 novembre presso lo spazio Dueruote, ha testimoniato il crescente interesse di una vasta e diversificata clientela verso soluzioni innovative, sostenibili e al passo con i tempi. Citroën ha colto l’opportunità di mostrare al mondo la rivoluzionaria Ami – 100% Ëlectric, un veicolo che ha conquistato oltre 13.000 ordini in Italia dal suo debutto sul mercato, consolidando la propria posizione di leadership nel settore dei Quadricicli elettrici con una quota di mercato che supera il 60%.

L’Ami – 100% Ëlectric ha catturato l’attenzione dei visitatori per la sua accessibilità e praticità. Senza la necessità di una patente tradizionale, il veicolo può essere guidato da persone dai 14 anni in su, richiedendo solamente il certificato di idoneità patente AM. Le dimensioni compatte dell’auto garantiscono agilità nelle strade trafficate delle città, offrendo spazio sufficiente per accogliere comodamente due persone sedute una accanto all’altra. La sua autonomia di 75 km si adatta perfettamente ai percorsi urbani e suburbani, mentre la ricarica completa della batteria agli ioni di litio da 5,5 kWh richiede solamente 3 ore, utilizzando una comune presa da 220V.

Ma l’evento non si è limitato solo a questa incredibile soluzione di mobilità urbana. Citroën ha esibito anche la straordinaria My Ami Buggy, un’interpretazione libera e audace della mobilità cittadina. Con un abitacolo aperto verso l’esterno, linee estrose, e una vivace livrea color Khaki, la My Ami Buggy è destinata ad attirare gli spiriti liberi e gli amanti dell’avventura.

Per i visitatori desiderosi di sperimentare la sensazione di guidare questi rivoluzionari veicoli, l’area esterna della Fiera ha offerto emozionanti test drive con entrambi i modelli. I partecipanti hanno potuto apprezzare la guida fluida, silenziosa e la straordinaria maneggevolezza che caratterizzano entrambi i veicoli.

Alessandro Musumeci, direttore marketing di Citroën Italia, ha espresso il suo entusiasmo riguardo alla presenza dell’azienda all’EICMA, sottolineando l’importanza della Citroën Ami come soluzione di mobilità innovativa e richiesta da una clientela sempre più vasta. Ha inoltre festeggiato il successo straordinario della Citroën Ami – 100% Ëlectric, sottolineando il suo ruolo anticonformista e rivoluzionario nel mercato.

Con la sua visione centrata sulla sostenibilità ambientale, la semplicità, il comfort e l’audacia, Citroën continua a dimostrare il suo impegno nel plasmare il futuro della mobilità urbana. La sua partecipazione all’EICMA 2023 conferma la posizione del marchio come pioniere nell’offrire soluzioni di trasporto all’avanguardia, che non solo ridefiniscono la mobilità urbana, ma anche ispirano un cambiamento significativo verso un futuro più sostenibile.