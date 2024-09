Per i quattro anni dall'uscita, la Citroen ha realizzato una nuova versione in serie limitata della propria minicar elettrica: ecco la Ami Tonic

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis La Citroen Ami Tonic elettrica realizzata per i quattro anni della minicar elettrica

La Citroen Ami compie quattro anni e, per l’occasione, la casa automobilistica francese ha deciso di lanciare sul mercato una nuova versione speciale della minicar diventata ormai un’icona: la Ami Tonic. La Tonic è prodotto in serie limitata e si caratterizza per la colorazione: la nuova livrea è infatti Night Sepia, un marrone scuro che conferisce alla minicar elettrica un aspetto più elegante ma allo stesso tempo più deciso e grintoso. Ansiamo allora a scoprire nel dettaglio le caratteristiche della Ami Tonic, ma anche il prezzo e tutte le informazioni che è necessario sapere su questo modello.

Citroen Ami Tonic: il prezzo

Quando costa la Citroen Ami Tonic? Il prezzo di listino è di 9.190 euro, un prezzo leggermente superiore a quello della classica Ami che può essere acquistata a partire da 7.990 euro. Come per qualsiasi altro modello di automobili, il prezzo finale dipende poi dalle personalizzazioni e gli optional che si possono inserire.

Una delle personalizzazioni più interessanti è il Cargo Kit (che è composto da un separatore centrale, una piattaforma, una cover protettiva e una custodia per il trasporto) che, di fatto, trasforma la Ami in una Amic Cargo sostituendo il sedile del passeggero in un kit box per il trasporto dei pacchi. Il prezzo aggiuntivo di questo optional è di 299 euro.

Citroen Ami Tonic: le dimensioni

La Citroen Ami Tonic è un’auto dalle dimensioni ridotte, se non proprio ridottissime. Ha una lunghezza di appena 2,41 metri, una larghezza di 1,39 metri e un’altezza di 1,52 metri.

Le dimensioni così ridotto la rendono un mezzo perfetto per muoversi all’interno delle città, come si può facilmente immaginare da questi numeri, trovare un posto dove parcheggiarla è certamente più semplice che trovarlo con una classica automobile dalle dimensioni ben più grandi. La Citroen Ami Tonic occupa infatti appena mezzo posto auto. Ma la Citroen Ami Tonic è la soluzione giusta anche se siete guidatori alle prime armi e avete appena iniziato a cimentarvi con la guida dei veicoli a motore su strada.

Citroen Ami Tonic: l’autonomia della batteria e i tempi di ricarica

Come abbiamo accennato in precedenza, la Citroen Ami Tonic è un’automobile completamente elettrica. La batteria ha un’autonomia dichiarata di 75 chilometri e può essere facilmente caricata collegandola a una presa standard.

Per una ricarica completa, quindi dal 0% al 100%, sono necessarie appena 4 ore di tempo. Questo significa che la batteria può essere ricaricata molto velocemente e in poco tempo potrete rimettervi alla guida della vostra minicar.

Passando alle prestazioni, la velocità massima che la Citroen Ami Car è in grado di raggiungere è di 45 km/h.

Da che età si può guidare la Citroen Ami Tonic?

La Citroen Ami Tonic, così come gli altri modelli di Ami, può essere guidata a partire dai 14 anni. Non è infatti necessario avere la patente B per mettersi al volante di questa minicar, è sufficiente essere in possesso del patentino AM, lo stesso che serve per guidare i motorini. La Ami Tonic è un veicolo a due posto ma è certamente più sicura rispetto a un mezzo a due ruote.