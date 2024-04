Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis La livrea per i 50 anni del cubo di Rubik della Citroen Ami

La Milano Fashion-Week si terrà nel capoluogo lombardo dal 15 al 21 aprile. L’evento raccoglie il meglio che il mondo della creatività applicata alla moda passa offrire. In questo ambiente così dinamico, c’è spazio anche per le auto, in particolar modo per la Citroen Ami, il piccolo quadriciclo da città, che viene proposta in una veste un po’ differente dal solito: una livrea ispirata al cubo di Rubik che compie 50 anni.

Omaggio al cubo di Rubik

Il mitico rompicapo colorato è un simbolo universale e mezzo secolo sono un traguardo che va festeggiato nel migliore dei modi. Per questo motivo la piccola 100% elettrica ospita in ogni suo lato una colorazione e delle grafiche che rimandano alla mente in un flash il cubo di Rubik: giallo, arancione, blu, verde, rosso e bianco si immergono sullo sfondo nero della Ami, il quadriciclo più venduto d’Italia.

Una Citroën Ami brandizzata Rubik’s, sarà esposta nella Maison Citroën in Coin Milano 5 Giornate in un’area allestita con “cubi” di tutti i tipi, epoche e dimensioni e dove sarà possibile sabato 20 aprile, durante un evento aperto al pubblico, incontrare Carolina Guidetti, campionessa italiana di speedcubing, star sui social network da milioni di followers e brand ambassador di Rubik’s, e con lei cercare di risolvere il cubo in tempi record.

Citroen Ami e Citroen: una bella unione

Citroen e Rubik sono una bella unione di intenti, che può far felice più di qualche appassionato. Negli anni ’70, il costruttore francese imperversava con le sue iconiche 2CV, Dyane e DS, diventando sinonimo di comfort e spirito libero, mentre il famoso rompicapo cubico entrava nelle scene mondiali con la forza di un tuono. Oggi, l’entusiasmo che lega queste due realtà è lampante, perché in qualche modo veicolano lo stesso messaggio di fondo.

Le dichiarazioni di Alessandro Musumeci, Direttore Marketing Citroën Italia:

“Cosa c’è di più popolare e allo stesso tempo audace del cubo di Rubik? Un oggetto iconico che mantiene il suo fascino da oltre cinquant’anni. Popolarità e audacia, oltre alla capacità storica di creare modelli affascinanti e iconici sono i valori che caratterizzano anche la marca Citroën, ed è per questo motivo che questa eccezionale partnership con Spin Master ci rende orgogliosi e felici. Durante la Milan Design Week, inoltre, scopriremo se è più semplice risolvere il cubo di Rubik oppure parcheggiare agilmente nel traffico milanese a bordo di AMI 100% electric”.

Citroem Ami: i punti salienti

Nonostante le dimensioni esterne molto compatte, l’abitacolo di Citroen Ami è sorprendentemente ampio, funzionale per due persone e luminoso, grazie alle grandi superfici vetrate e al tetto panoramico di serie. L’accesso a bordo è facilitato dalle ampie portiere, identiche sui due lati ma con apertura in direzione opposta, mentre i due sedili simmetrici, in posizione sfalsata, assicurano una significativa e reale comodità agli occupanti. Si può infatti guidare a partire dai 14 anni, con l’unico vincolo di aver conseguito il certificato di idoneità patente AM. Con zero emissioni di CO2, il veicolo offre un’autonomia fino a 75 km grazie ad una batteria da 5,5 kWh agli ioni di Litio, che si ricarica in meno di 4 ore con una presa elettrica standard da 220V mediante il cavo previsto a bordo.