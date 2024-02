La Citroen AMI debutta in una nuova evoluzione esclusiva, firmata da Massimo Biancone, designer che riporta in vita la storica 2CV Charleston del 1980

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis La nuova versione della AMI celebra un'icona del marchio francese

La Citroen AMI è stata una delle protagoniste del mercato nel corso del 2023 e inizia il 2024 con un’interessante novità: debutta ufficialmente la nuova AMI Charleston By Biancone. Si tratta di una versione speciale del quadriciclo elettrico che, in questa nuova veste, viene reinterpretato dal designer Massimo Biancone.

La fonte di ispirazione è la Citroen 2CV Charleston, modello del 1980 che ancora oggi rappresenta un’icona della Casa e, più in generale, del mondo delle quattro ruote, grazie soprattutto alla caratteristica livrea bicolore Rouge Delage/Noir. Questa personalizzazione dell’AMI non viene commercializzata direttamente da Citroen ma è comunque disponibile per tutti i clienti del quadriciclo elettrico.

Un omaggio alla storica Charleston

Con la nuova Charleston by Biancone svelata questa settimana, la Citroen AMI, recentemente aggiornata con la versione My Ami Pop, si trasforma da veicolo funzionale (di grande successo) a un modello esclusivo e dal design ricercato, seguendo l’esempio della “cugina” Fiat Topolino che la Casa italiana ha realizzato a partire dalla stessa base della AMI. Come sottolineato in precedenza, il progetto nasce come omaggio da parte di Massimo Biancone alla Citroen 2CV Charleston.

Questa versione della 2CV venne svelata nel 1980, in occasione del Salone dell’auto di Parigi, proponendo l’iconica colorazione bicolore Rouge Delage/Noir oltre a una serie di elementi di design fortemente ispirati dalle auto prodotte tra gli anni 20 e gli anni 30 del secolo scorso. Questa versione speciale divenne subito un grandissimo successo commerciale, sostenendo le vendite della 2CV per circa dieci anni, fino al 1990, quando venne prodotto l’ultimo esemplare nello stabilimento di Mangualde, in Portogallo.

La nuova Citroen 2CV Charleston è stata realizzata con un trattamento specifico per la carrozzeria, necessario per dar vita a una colorazione bicolore dove i due elementi cromatici risultassero facilmente distinguibili. La nuova versione Charleston by Biancone va a rinnovare la AMI anche all’interno, con un abitacolo più ricco in cui spiccano i nuovi sedili ergonomici, i tappetini in gomma e il tetto in tela apribile.

Da notare anche una piccola chicca: dietro al sedile del guidatore è stata installata una tasca porta ombrello che rappresenta un vero e proprio omaggio alla storia della 2CV. A completare la dotazione del nuovo allestimento esclusivo della AMI troviamo i vetri privacy, l’impianto audio Bluetooth con sistema vivavoce oltre ad alcuni accessori esclusivi, come il disco orario, con rivestimento pied-de-poule e pelle che riprende una delle caratteristiche tipiche della 2CV Charleston del 1980.

Alessandro Musumeci, Direttore Marketing di Citroen Italia, commenta così il debutto del nuovo progetto: “Ci riempie di entusiasmo e orgoglio sapere che un designer di fama internazionale come Massimo Biancone abbia deciso di personalizzare e valorizzare la nostra soluzione di mobilità, anticonformista e accessibile, con il proprio stile e tecnica creativa. Si tratta dello stesso approccio, audace, originale e creativo, che è nel DNA della nostra Marca”.

Una personalizzazione esclusiva

La nuova Citroen AMI Charleston by Biancone mostra le potenzialità della piccola della Casa in termini di esclusività. Questa particolare personalizzazione non viene commercializzata direttamente dal brand. I clienti interessati a questa versione esclusiva del quadriciclo elettrico, infatti, hanno la possibilità di richiedere la personalizzazione tramite il sito ufficiale del progetto (amicharlestonbiancone.com). Al momento, però, non è ancora stato divulgato il prezzo. È solo possibile compilare un form per richiedere maggiori informazioni ed essere, quindi, ricontattati per ottenere tutti i dettagli.