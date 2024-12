In Svezia, nel corso del 2025, sarà inaugurata la prima autostrada elettrificata al mondo: ecco come funziona il progetto e perché potrebbe rivoluzionare i trasporti

Fonte: 123RF In Svezia sarà inaugurata la prima autostrada elettrificata

L’elettrificazione del settore dei trasporti continua, anche se la vendita di auto elettriche non ha ancora raggiunto i numeri sperati. Nel frattempo, però, in Svezia è tutto pronto per la realizzazione del progetto della prima tratta autostradale elettrificata al mondo che permetterà alle auto elettriche o ibride di ricaricare la batteria durante la marcia, grazie a un sistema di ricarica wireless. Si tratta di un progetto molto ambizioso ma che potrebbe rappresentare un punto di svolta per l’intero settore europeo della mobilità a zero emissioni. Vediamo i dettagli del progetto.

Cosa prevede il progetto

Nel corso del 2025 è prevista l’apertura della prima tratta autostradale elettrificata. Il progetto riguarda l’autostrada E20, in Svezia, dove da poco un marchio italiano ha conquistato il titolo di Auto dell’anno 2024. Questa autostrada unisce alcune delle principali città svedesi, come Stoccolma, Goteborg e Malmoe, e rappresenta, quindi, un elemento centrale dei trasporti su gomma nel Paese. Come parte del programma di elettrificazione dei trasporti, la Svezia realizzerà una corsia “elettrificata” lungo la E20. Tale corsia potrà essere percorsa dalle auto elettriche per ricaricare la batteria durante la marcia, senza la necessità di fermarsi.

Non si tratta di una novità assoluta per la Svezia che ha già sperimentato, con vari progetti pilota, una soluzione di questo tipo. Complessivamente, sulle strade svedesi, sono stati attivati tre progetti per la ricarica in movimento dei veicoli elettrici (uno in esclusiva per i camion elettrici). Tutti i progetti prevedevano un’elettrificazione di pochi chilometri. Ora, invece, la Svezia punta a raccogliere i frutti del lavoro svolto e intende elettrificare tutta la E20 oltre, in futuro, ad altre tratte stradali e autostradali.

L’obiettivo è raggiungere oltre 3.000 chilometri di strade elettrificate nel corso dei prossimi anni. Il successo di questo progetto, in ogni caso, dipenderà moltissimo dai risultati ottenuti dall’iniziativa di elettrificazione dell’autostrada E20. Maggiori dettagli in merito a quella che sarà la prima autostrada elettrificata al mondo arriveranno nelle prossime settimane. In futuro, inoltre, altri Paesi europei (e magari anche l’Italia) potrebbero seguire l’esempio della Svezia.

Come funziona la ricarica

L’elettrificazione di una strada, in modo da consentire a un’auto elettrica di ricaricare la batteria in movimento, segue il principio della ricarica wireless, molto diffusa su smartphone e altri prodotti di elettronica di consumo. Il sistema, infatti, prevede la ricarica ad induzione, con l’installazione di una piastra di ricarica lungo la corsia da elettrificare. La ricarica della batteria, quindi, può avvenire quando l’auto percorre la tratta dove è stato installato il sistema a induzione. Non tutte le elettriche potranno ricaricarsi in questo modo. Per poter ripristinare l’autonomia della batteria in modalità wireless e senza fermarsi, infatti, un’auto elettrica deve essere dotata di un apposito sistema per la ricarica a induzione. È necessario, infatti, installare un pannello speciale che consenta questo tipo di ricarica. Diversi produttori di veicoli elettrici hanno già realizzato soluzioni di questo tipo (per la ricarica wireless a veicolo fermo) che potranno tornare utili agli automobilisti svedesi.