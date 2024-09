In casa Tesla è tempo di grandi manovre nel campo della ricarica wireless per auto. Già depositati dei nuovi brevetti che modificheranno per sempre la mobilità

Fonte: iStock Nuovo sistema di Tesla per ricaricare le auto

Il mondo delle auto sta cambiando sotto vari punti di vista. La meccanica sta lasciando sempre di più il passo ai software che la fanno da padrone e controllano praticamente tutta la vettura. Tutto questo verrà accentuato sempre di più nei prossimi anni dalle auto elettriche, che per definizione si allontanano sempre di più da un concetto meccanico della vettura. Una rivoluzione silenziosa che sta prendendo pian piano piede in tutto il mondo.

Oggi i software controllano lo stato di batteria di un’auto, l’apertura delle portiere e tanti piccoli aspetti. La loro presenza è così pressante all’interno di una vettura d’aver messo in allarme alcuni clienti sul futuro di determinate auto. I Marchi, infatti, che vanno in fallimento, in alcuni casi non garantiscono un aggiornamento dei software e questo alla lunga potrebbe causare enormi disagi. Al momento in Cina ci sono già casi documentati di persone che hanno perso alcune funzionalità delle proprie auto in seguito alla bancarotta di alcuni brand.

Tesla e le sue innovazioni

Nel campo delle auto elettriche e delle innovazioni legate alla mobilità, chi si è distinto in questi anni è stata sicuramente la Tesla. L’azienda battezzata il primo luglio 2003 da Elon Musk, in questi anni ne ha fatta di strada. Chiamata così in onore del noto inventore Nikola Tesla, è nata con l’intento di dare un’accelerata alla transizione per l’utilizzo di fonti di energia rinnovabile.

Sulle pagine di Forbes, nel 2015, Tesla fu definita l’azienda più innovativa al mondo. Tra i pionieri dell’elettrico, la società ha visto crescere i propri volumi di vendita anno dopo anno. Al momento è al top di un settore che sta cercando di prendersi prepotentemente il mondo delle auto. In Europa ad esempio è stata fissata per il 2035 la deadline entro la quale non si potranno più vendere vetture con motori endotermici.

Un nuovo modo di ricaricare le auto

Naturalmente Tesla non resta con le mani in mano e dopo aver rivoluzionato il mondo delle auto con le sue tante novità è pronta ancora una volta a stupire. Proprio per questo ha depositato di recente alcuni brevetti che includono un sistema innovativo di ricarica wireless. A quanto pare nei prossimi anni, uno degli impegni principali dell’azienda statunitense, sarà quello di permettere la ricarica di elettroni senza dover per forza di cose utilizzare cavi.

Circa un anno fa Elon Musk, proprio in tal senso ha rilevato l’azienda tedesca Wiferion, che si occupa di ricarica wireless nel settore automotive. Quest’ultima è stata prima “svuotata” dai tecnici più bravi per poi essere nuovamente rivenduta. Gli ingegneri hanno così lavorato al progetto in questi mesi per rendere possibile la ricarica dell’auto ad induzione.

Con molta probabilità Tesla immetterà questa sua nuova tecnologia sui robotaxi in una prima fase. Questi ultimi sono già in fase test in America. A quanto pare però anche il celeberrimo Cybertrcuk sarebbe già predisposto per ospitare questo tipo di tecnologia grazie ad un semplice aggiornamento. A quanto pare, stando ai brevetti depositati, il sistema Inductive Charging Mat di Tesla potrebbe essere compatibile anche con altre case. Il tappetino intelligente, infatti, è capace di riconoscere l’auto ed orientare i campi magnetici in base alla posizione delle bobine.