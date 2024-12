Laureato in Comunicazione e giornalista pubblicista. Dal 2012 è attivo nel mondo del giornalismo online. Amante dell'automotive e del motorsport si divide tra presentazioni di auto, moto e Gran Premi. Cresciuto nel mito di Valentino Rossi e Michael Schumacher spera un giorno di poter raccontare nuovamente le gesta di altri grandi campioni per l'Italia.

Fonte: Ufficio Stampa Toyota Nuovo Toyota Urban Cruiser: SUV compatto giapponese

Toyota ha deciso di fare le cose in grande con il suo nuovo Urban Cruiser, un modello che promette di essere un SUV compatto elettrico dal look accattivante, capace di offrire spazio e la tecnologia più recente possibile. Questa vettura è nata dalla base del Concept Urban SUV e apre le porte al Marchio nipponico di un segmento di mercato che è in grandissima espansione in questo momento storico. L’impegno dei Tre ovali è quello di arrivare ad avere una gamma di ben 15 veicoli a zero emissioni entro il 2026, con 6 veicoli elettrici a batteria che useranno una piattaforma dedicata.

Insomma piani ambiziosi per il futuro di Toyota che vuole allinearsi alle politiche europee e arrivare quindi entro il 2035 a ridurre completamente le emissioni di CO2 attraverso la vendita di veicoli plug-in, full hybrid ed elettrici. La totale neutralità dal carbonio, invece, è prevista da parte di Toyota Motor Europe entro il 2040.

Lo stile

Il nuovo Toyota Urban Cruiser ha alcune peculiarità che lo differenziano dalla concorrenza. Ha una parte bassa del corpo vettura decisamente possente. Il suo stile è sviluppato sul team dell’Urban Tech e presenta un frontale hammerhead che è ormai diventata una tipica caratteristica del Marchio nipponico. I fari posteriori sono molto particolari e corrono lungo tutto il retrotreno andando ad abbracciare le fiancate dell’auto.

Fonte: Ufficio Stampa Toyota

Per quanto concerne le dimensioni di questo SUV, sono leggermente superiori a quelle della Yaris Cross. Di lunghezza è 4,285 mm, larghezza 1,800 mm, altezza 1,640 mm e infine passo da 2,700 mm. Proprio questa compattezza gli permette di essere molto versatile in strada, con un angolo di sterzata di soli 5,2 metri. Anche i cerchi danno quel tocco in più all’Urban Cruiser, sono in lega da 18 o 19 pollici a seconda della versione e permettono di risparmiare peso e allo stesso tempo essere funzionali in chiave aerodinamica. Per quanto concerne la colorazione, invece, ci sono delle opzioni bicolore con tetto nero a contrasto.

Cosa troviamo dentro

Grazie al passo lungo la Toyota Urban Cruiser offre un abitacolo comodo e spazioso. I sedili posteriori sono scorrevoli e possono essere regolati tra quelli posteriori ed anteriori ad una distanza pari a quella di un SUV di segmento D. I sedili si possono ribaltare e possono essere ripiegati. Questa particolarità permette all’interno della vettura di essere molto versatile e prestarsi allo stesso tempo al carico di persone, ma anche di oggetti molto ingombranti qualora se ne avesse il bisogno.

Il quadro strumenti è basso e orizzontale che, unito alla seduta alta, permette di avere un’ottima visuale da parte del guidatore. Troviamo poi un’illuminazione ambientale che offre 12 colori così da poter avere a disposizione sempre l’atmosfera adeguata al momento grazie alla scelta della tonalità corretta. Questo SUV però non si risparmia per quanto riguarda la tecnologia. Tutte le versioni dell’Urban Cruiser, infatti, sono dotate di un pacchetto completo di sistemi di sicurezza e assistente alla guida. Questi sono stati progettati dagli ingegneri del Marchio nipponico per prevenire qualunque tipo di incidente.

Tanta tecnologia

Tra le varie funzioni disponibili possiamo citare un sistema di pre-collisione, il cruise control adattivo, l’avviso di uscita dalla corsia e l’assistenza al mantenimento della stessa. C’è poi un sistema di telecamere a 360 gradi così che il conducente possa sempre avere una visione completa dell’ambiente circostante. Quest’ultimo dispositivo in particolare diventa un plus per parcheggiare nei luoghi più impervi.

Nel cruscotto poi troviamo la perfetta integrazione del cockpit digitale da 10,25 pollici con il display multimediale da 10,1 pollici. Naturalmente, come tutti i sistemi moderni di infotainment è prevista l’integrazione tra l’auto e lo smartphone. Per quanto concerne, invece, il sistema multimediale è intuitivo e facile da usare, mentre il navigatore, grazie ai dati cloud, riesce a tenere conto in tempo reale delle informazioni sul traffico.

Fonte: Ufficio Stampa Toyota

Per la gestione della vettura quotidianamente, invece, c’è la Toyota HomeCharge, una wallbox domestica, che offre una funzione di ricarica progettata appositamente per i modelli Toyota. C’è poi la pratica app MyToyota che permette di controllare lo stato di carica della batteria e individua i punti di ricarica presenti nelle vicinanze. Per il SUV in questione, a seconda degli allestimenti, è possibile avere la regolazione del sedile del guidatore elettrica, il tetto panoramico o il sistema audio premium della JBL.

Il motore

Il cuore pulsante di ogni vettura però resta lui: il motore. Il Toyota Urban Cruiser sarà offerto con due pacchi batteria e le due opzioni: trazione anteriore o integrale. Entrambe le versioni usano la tecnologia al fosfato di ferro-litio, che permette di avere maggiore durata, sicurezza e prezzi ridotti. L’accelerazione si presenta in maniera omogenea in ogni frangente, non dando strappi improvvisi. La versione a trazione anteriore avrà a disposizione in forma esclusiva una batteria da 49 kWh e una potenza erogata di 106 kW/144 CV. Per questa versione c’è poi anche la possibilità di avere una batteria alternativa di 61 kWh con una potenza di 128 kW/174 CV.

Per quanto concerne invece la versione con trazione integrale, questo avrà una batteria da 61 kWh, capace di erogare 135 kW/184 CV. Le Urban Cruiser, inoltre sono tutte dotate di una pompa di calore per il sistema di climatizzazione ed un sistema di preriscaldamento manuale della batteria per rendere ottimizzate le prestazioni del SUV in caso di freddo. La nuova piattaforma BEV permette di avere più spazio all’interno dell’abitacolo, ma allo stesso tempo offre robustezza e sicurezza, con le parti ad alto voltaggio del veicolo adeguatamente protette.

Toyota, per rendere quest’auto un vero SUV, ha pensato naturalmente alla versione con trazione integrale. Grazie all’aggiunta di un motore da 48kW sull’asse posteriore si riescono ad avere prestazioni costanti su ogni tipo di terreno. Il sistema prevede anche il Downhill Assist Control e una modalità Trail, che permette di rilevare una ruota che slitta e la frena, evitando problemi e indirizzando la coppia motrice sull’altra ruota. Il modello a trazione anteriore, invece, è dotato di una modalità Snow, che tiene sotto controllo la coppia motrice, così da evitare il pattinamento delle ruote su strade innevate. Infine per quanto concerno il prezzo è ancora presto per parlarne visto che questo modello arriverà in Europa a cavallo tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026, ma è facile immaginare, guardando anche la concorrenza, che si attesti intorno ai 35.000-40.000 euro.