Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: Toyota

Si chiama Toyota Urban Cruiser Taisor ed è l’ultimo SUV nato nella vasta gamma del costruttore giapponese. Un veicolo sfizioso, compatto, ma robusto. Peccato che non lo vedremo mai in Italia e in’Europa, perché il suo campo d’azione resta quello orientale, in particolar modo l’India. Peccato, perché un A-SUV di un Brand forte come Toyota avrebbe stuzzicato la fantasia di moltissimi clienti del Vecchio Continente. Stile moderno, caratteristiche all’avanguardia e tecnologie avanzate, lo rendono molto appetibile per i clienti indiani. Purtroppo, non sapremo mai se la sua storia europea avrebbe avuto un consenso altrettanto elevato. Un piccolo rammarico.

Mr. Masakazu Yoshimura, MD e CEO di Toyota Kirloskar Motor e CEO regionale di Toyota Motor Corporation (TMC) ha dichiarato: “Il mercato indiano è sempre stato di fondamentale importanza per noi, sia in termini di offerte di prodotti che per l’introduzione di tecnologie avanzate. Questa enfasi è stata ulteriormente sostenuta dalla recente creazione di una nuova regione in cui il mercato indiano svolge un ruolo ancora più cruciale “.

Caratteristiche tecniche Toyota Urban Cruiser Taisor

Il nuovo Toyota Urban Cruiser Traisor adotta diverse motorizzazioni: 1.0L Turbo, 1.2L a benzina ed E-CNG. Il più grande 1.0L Turbo è disponibile con cambio manuale a 5 velocità, oppure con trasmissione automatica a 6 velocità. Il benzina 1.2L è disponibile sempre con trasmissione manuale a cinque marce, o con cambio intelligente (IGS), mentre il 1.2L E-CNG è disponibile solo con il classico manuale.

Il gruppo propulsore 1.0L Turbo arriva fino a 100 CV di potenza a 5.500 giri/min, e garantisce un’esperienza di guida coinvolgente ma attenta anche ai consumi: 21,5 km/l per il manuale e 20,0 km/l per l’automatico. Il motore a benzina 1.2L offre una potenza di 90 CV a 6.000 giri/min, mentre l’ultima opzione E-CNG è campione nel risparmio di carburante: 28.5 km/l.

L’estetica vuole la sua parte

Il nuovo SUV (qui i più venduti) di Toyota vuole essere dinamico e colpire per la sua grazia. Gli elementi salienti sono la griglia anteriore con guarnizioni cromate che mostrano una certa eleganza, e i massicci cerchi in lega da 16”. Le luci diurne sono a LED, non soltanto migliorano la visibilità durante le ore di luce, ma contribuiscono a formare un’estetica moderna. Le luci posteriori, invece, sono unite e sempre a LED, mentre colpisce lo Skid Plate che garantisce un tocco contemporaneo e avventuroso.

Le Sporty Roof Rails non servono sono a elevare l’appeal dinamico della carrozzeria, ma a fornire ulteriore pragmaticità. Inoltre, gli indicatori di direzione a doppio LED e i proiettori a LED multi-riflettore offrono sicurezza con un tocco di raffinatezza, completando l’esterno del veicolo con un perfetto equilibrio di stile e sostanza. Il nuovo Toyota Urban Cruiser Traosor presenta anche un rivestimento para colpi sull’arco della ruota e sulla linea laterale. Serve ad avere un tocco più robusto e una protezione contro piccoli graffi.

Quanta sicurezza

Il nuovo SUV di Toyota ha un pacchetto sicurezza molto ricco: controllo della stabilità del veicolo con Hill Hold Assist & rolling, 6 airbag, inclusi Airbag laterali e tende insieme agli airbag Dual Front, che forniscono una protezione completa. Telecamera a 360 gradi, sensori di parcheggio (con infografica Display), ABS Con EBD, promemoria della cinghia di sicurezza (Driver + Co Driver + Poster). Con caratteristiche così avrebbe avuto fortuna anche da noi, un po’ come capita con la Yaris Cross. Un peccato, anche in ragione di un prezzo molto competitivo.