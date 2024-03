La classifica dei SUV 2024 più venduti

Fonte: Ufficio Stampa Toyota La più venduta in Italia a febbraio 2024

L’Italia è un Paese che ha scelto di sposare la causa dei SUV, la tipologia di automobile più in voga degli ultimi anni. Quella che poteva sembrare una moda passeggera, circa vent’anni fa, si è rilevata tutt’altro e oggi questi veicoli a ruote alte dominano la strada e il mercato.

Non è un caso che le statistiche e i dati forniti dall’UNRAE (Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri), celebri ogni mese il successo degli Sport Utility Vehicle. I più gettonati sono i B-SUV, detti anche crossover, e seguono a ruota i C-SUV, mentre per motivi diversi gli A-SUV (poca disponibilità), i D-SUV e gli E/F-SUV (prezzo più elevato) riescono a replicare i successi degli altri due segmenti.

I SUV dominano la scena

In uno scenario di mercato italiano abbastanza florido e dal segno costantemente positivo, i SUV fanno la voce grossa. Nei primi due mesi dell’anno corrente, sono stati immatricolati la bellezza di 225.242 SUV, sommando tutti i segmenti del mercato.

Scandagliando, invece, pezzo per pezzo la classifica, la suddivisione è così composta: 9.474 A-SUV, 103.182 B-SUV, 81.018 C-SUV, 25.456 D-SUV e 6212 E/F-SUV. Numeri da capogiro per questa tipologia di auto, che ha rosicchiato non poco – nel corso degli ultimi vent’anni – la quota di mercato delle più tradizionali berline e station wagon che, fino all’avvento dei SUV, dominavano in lungo e in largo. Oltre alle berline a tre volumi, anche quella a due (segmento C) vivono una crisi – quasi – irreversibile.

La quota di mercato dei SUV

Poc’anzi stavamo parlando della quota di mercato dei SUV, che si spartiscono la maggioranza delle fette della grande torta chiamata Italia. Nel cumulativo, quindi, sommando ancora una volta tutti i segmenti di appartenenza della categoria dei SUV, riscontriamo (secondo i dati forniti dall’UNRAE) una quota complessiva che raggiunge il 54,1%. Veramente impressionante.

Anche in questo caso i B-SUV sono i capofila con una quota di mercato del 26%, la più alta fra tutte. Niente male neppure i C-SUV che volano al 18,5%. Meno significative le altre voci: A-SUV 2,4%, D-SUV 5,8% ed E/F-SUV 1,4%.

La top ten dei SUV più venduti

La domanda che si pongono in tanti è: qual è il SUV più venduto in questo scorcio di 2024 in Italia? La risposta è abbastanza semplice: Toyota Yaris Cross. La compatta giapponese è la preferita degli italiani per il suo stile giovanile, la sua ricca dotazione e la tecnologia di bordo. Il crossover nipponico, però, è seguito a vista dalla Jeep Avenger, che piace per il suo look sbarazzino e fresco, oltre che per le sue dotazioni. In questo caso, la versione a benzina batte l’elettrica.

Sul podio ci sale anche la Renault Captur, il crossover più significativo e a buon mercato del costruttore francese. Parliamo di un veicolo pragmatico, versatile e pronto a rispondere alle più svariate esigenze, anche di una piccola famiglia. Ai piedi del podio si staglia una evergreen per il mercato italiano, la Fiat 500X che è quasi pronta alla pensione, ma che pare non aver voglia di mettersi da parte.

Di seguito, la classifica completa: