I dati UNRAE chiariscono quali sono oggi i SUV più venduti in Italia nel corso del 2024: gli italiani oggi preferiscono in particolare i modelli di segmento B

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis Jeep batte tutti: è suo il SUV più venduto in Italia

I SUV sono sempre più richiesti: anche in Italia si registra una costante crescita dei modelli a guida rialzata, che, anno dopo anno, stanno prendendo il posto delle più tradizionali berline. Alcuni modelli hanno più successo rispetto ad altri e i dati di vendita diffusi da UNRAE confermano quelle che sono le preferenze degli italiani. Ecco, quindi, quali sono i SUV più venduti in Italia nel corso dei primi 8 mesi del 2024 (da gennaio ad agosto) andando a considerare tutti i segmenti di mercato.

I SUV più venduti in Italia

I SUV compatti sono tra i modelli di maggior successo sul mercato e i dati di vendita lo confermano. Partendo dal segmento A del mercato, quello che comprende le auto più economiche e, soprattutto, più piccole, si nota come il modello più venduto sia la Toyota Aygo X, un ottimo esempio di come poter realizzare un modello ultra-compatto e con uno stile offroad. Il modello in questione ha raggiunto 14.879 unità immatricolate nel corso del 2024.

Passando al segmento B del mercato, invece, il più venduto è la Jeep Avenger, sempre più punto di riferimento del mercato delle quattro ruote europeo, grazie a una gamma ricca che comprende una variante elettrica oltre a varianti ibride. Per l’entry level di Jeep, le vendite sono state pari a 26.171 unità. Avenger è anche il SUV più venduto in Italia nel 2024, almeno considerando i dati aggiornati ad agosto.

Passiamo ora al segmento C, uno dei principali segmenti di mercato, in particolare in Italia. In questo caso, la prima posizione è conquistata dalla Kia Sportage che ha superato agguerrite concorrenti come la Nissan Qashqai e la Jeep Compass (che l’anno scorso dominava il segmento). Per il modello di Kia, le vendite complessive sono state pari a 15.154 unità.

Per quanto riguarda il segmento D del mercato, invece, la prima posizione spetta all’auto elettrica per eccellenza, la Tesla Model Y. Il modello di Tesla, nonostante lo scarso interesse degli automobilisti italiani per l’elettrico, ha raggiunto 5.320 unità vendute nel parziale annuo, staccando la BMW X3, la Volvo XC60 e l’Audi Q5. Rispetto allo scorso anno, la Model Y è in calo di circa 800 unità.

Concludiamo l’analisi sulla vendita dei SUV concentrandosi sul segmento top ovvero il segmento E/F che comprende le auto più grandi e costose sul mercato. A guidare questo segmento c’è la BMW X5, uno dei modelli di riferimento della gamma BMW, che totalizza 2.197 unità vendute nel corso dell’anno (raddoppiando il risultato dello scorso anno. Il SUV della Casa bavarese ha superato una concorrenza agguerritissima che comprende la Range Rover Sport, la Porsche Cayenne e un altro modello di BMW, il SUV Coupé X6.

Gli italiani preferiscono il segmento B

La maggior parte delle vendite dei SUV si concentra nel segmento B del mercato che raccoglie, complessivamente 296 mila unità vendute, staccando il segmento C, che si ferma a 208 mila. Attualmente, i SUV di segmento B rappresentano circa il 27% delle vendite complessive. In sostanza, più di un modello su quattro venduto in Italia appartiene a questo segmento di mercato.