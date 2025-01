Laureato in Comunicazione e giornalista pubblicista. Dal 2012 è attivo nel mondo del giornalismo online. Amante dell'automotive e del motorsport si divide tra presentazioni di auto, moto e Gran Premi. Cresciuto nel mito di Valentino Rossi e Michael Schumacher spera un giorno di poter raccontare nuovamente le gesta di altri grandi campioni per l'Italia.

Fonte: Ufficio Stampa Jeep Jeep Avenger si conferma al top in Italia

Stiamo vivendo sicuramente un momento molto delicato per il mercato delle auto. Il Covid prima e la transizione ecologica poi hanno portato ad una pesante contrazione di tutto il settore. In particolare, i vari costruttori, stanno pagando a caro prezzo la scelta di passare così rapidamente dai motori endotermici a quelli elettrici. Banalmente, tra le problematiche principali in tal senso c’è il prezzo troppo esoso delle BEV unito al fatto che la tecnologia di queste ultime presenta ancora delle criticità.

Per prima cosa i tempi di ricarica, che naturalmente sono molto più lunghi rispetto a quelli per fare un pieno ad un’auto a benzina o diesel. Poi c’è il problema delle infrastrutture, che soprattutto in Italia latitano. A dispetto di ciò e dei dati del 2024 sulle immatricolazioni, che sono davvero pessimi, ci sono delle auto che piacciono e riescono a tenere buoni volumi di vendita. Una di queste è senza ombra di dubbio la Jeep Avenger.

Cosa la rende così appetibile

Secondo un’indagine di mercato, elaborata da Dataforce, Jeep si conferma in Italia all’ottavo posto dei marchi più venduti, con una quota di mercato che tocca il 4,4%. Questi risultati però sono figli soprattutto delle ottime performance di vendita dell’Avenger. Quest’ultimo risulta essere il SUV più venduto in Italia sia nel mese di dicembre, che in generale in tutto l’anno. Di conseguenza è anche leader del proprio segmento, quello dei B-SUV. In generale è il terzo modello in assoluto più venduto nel nostro Paese. Infine è forte anche tra i B-SUV 100% elettrici, dove si piazza in top 5.

L’arma vincente di questo Jeep Avenger sembra essere la sua versatilità. Quest’auto, infatti, non solo strizza l’occhio alle nuove tecnologie con la versione 100% elettrica, ma si presta anche ad altre declinazioni come quella del 1.2 a benzina da 100 CV con cambio manuale. C’è poi una versione e-Hybrid con cambio automatico e una 4xe a trazione integrale da 136 CV. In particolare, la 4xe ha fatto il suo debutto con una versione speciale (The North Face Edition), che sarà limitata a sole 4.806 unità, un numero che è un omaggio all’altezza del Monte Bianco. Di recente, inoltre, Jeep ha ottenuto con l’Avenger, il titolo di Small SUV of the Year, premio che gli è stato conferito dalla rivista tematica BBC Top Gear.

Jeep protagonista: non solo l’Avenger

Se Jeep Avenger sembra essere il fiore all’occhiello del costruttore americano, non sono da meno anche Renegade e Compass. Il primo, prodotto a Melfi, si conferma nuovamente al vertice tra i B-SUV plug-in. Il secondo, invece, è nella Top 5 del segmento C-SUV. Dati confortanti quindi per uno dei marchi di punta del Gruppo Stellantis, che ha parte della sua produzione proprio su territorio italiano. L’esempio Jeep può fare da monito anche ad altri marchi che sono in crisi, la Casa statunitense ha puntato su modelli dallo stile riconoscibile offrendo un’ampia gamma di motorizzazione. Inoltre queste vetture sono adatte ad ogni tipo di tracciato e lo dimostra l’utilizzo di una tecnologia innovativa come la 4xe, che è adottata anche da Compass, Wrangler e Grand Cherokee.