Continua il calo delle immatricolazioni auto in Italia. Il dato del 2024 è davvero preoccupante, in particolare per alcuni costruttori che hanno evidenziato un tracollo

Fonte: iStock Mercato dell'auto: dato allarmante in Italia nel 2024

Il mercato dell’auto è in crisi nera in tutto il mondo, tranne rarissime eccezioni. A pesare sull’intera filiera c’è sicuramente lo strascico del periodo del Covid, che con i suoi continui lockdown ha impoverito in un certo qual modo la clientela. C’è poi la questione della transizione ecologica. L’Europa ad esempio ha intenzione di imporre la vendita totale di auto ad emissioni zero entro il 2035. Questo ha spinto diversi costruttori ad investire in maniera massiccia su una tecnologia per certi versi acerba come l’elettrico.

Queste Case però non sono ancora riuscite a rientrare dei propri investimenti a causa di una domanda decisamente scarsa nei confronti dei veicoli elettrici. Il 2024 ha fatto registrare dati davvero pessimi, persino Tesla ha fatto segnare un meno 1,1% rispetto al 2023. In Italia, in generale, sono state immatricolate 1.558.704 auto, lo 0,5% in meno rispetto a un anno fa. Tragico, invece, il confronto con il periodo pre-Covid, dove la forbice in negativo è del 18,7%.

Male anche Stellantis, che in Italia ha fatto segnare un -9,9% di vendite rispetto al 2023. Abbassata anche la sua quota di mercato, passata al 29%, con un calo del 3% rispetto all’anno precedente. Crollo verticale nell’ultimo mese con un -18,1% rispetto allo stesso periodo del 2023. Tra i vari marchi il grande tracollo è arrivato soprattutto da FIAT, che ha fatto registrare un -41,1% rispetto a dicembre 2023. Nonostante queste cifre poco confortanti l’azienda torinese però resta leader nel nostro Paese con 143.867 auto vendute. La vettura preferita dagli italiani continua ad essere la Panda con circa 100.000 vetture immatricolate in tutto il 2024.

FIAT si conferma al top anche tra i veicoli commerciali, in particolare il Ducato ha venduto poco meno di 20.000 esemplari durante l’anno. Bene Jeep, che si conferma al top, in maniera particolare con l’Avenger che è al primo posto tra i SUV più venduti nel nostro Paese. Secondo i dati provvisori forniti dall’Anfia però alcuni marchi di FIAT hanno fatto registrare delle situazioni disastrose.

Tra i marchi esteri exploit di Renault e Toyota

In particolare c’è da segnalare il crollo verticale di Maserati, con oltre il 40% in meno di vendite. Non va meglio però anche a Lancia, Ds e Alfa Romeo, che però sono in attesa di nuovi modelli che verranno immessi sul mercato nel 2025. Tra i marchi esterni, invece, bene Volkswagen con una crescita dallo 0,6%, ma soprattutto Renault (+10%) e Toyota (+26%). Male invece Ford con un -16%. In Europa chi sembra avere avuto una buona ripresa per quanto concerne il mercato dell’auto è la Spagna, che fa segnare un +7,1% rispetto al 2023. Auto e fuoristrada hanno raggiunto quote simili a quelle pre-Covid. Per l’Italia, invece, la situazione non sembra per niente rosea e c’è grande apprensione anche per questo 2025, in particolare per le multe che comminerà l’Europa a quei costruttori che non rispetteranno determinati standard di emissioni.

La fotografia della situazione è data soprattutto dai dati di vendita inerenti le tipologie di alimentazione. Le ibride, con il 40,2% si prendono la fetta più grossa del mercato nel 2024, seguite a ruota dalle vetture a benzina che si prendono il 29%. In calo il diesel (-3,9%) che con il 13,9% si porta comunque a casa la terza piazza. Bene il GPL, che ha il 9,4% del mercato ed è in leggera crescita. Resta fermo al palo, invece, l’elettrico che fa segnare il 4,2%, la stessa quota del 2023.