Jeep Avenger si conferma il SUV più venduto in Italia nei primi dieci mesi dell'anno. Il veicolo compatto del marchio americano piace sempre più

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis Jeep Avenger: numero uno dei SUV in Italia

Jeep Avenger si conferma un successo clamoroso nel mercato italiano, conquistando il titolo di SUV più venduto nei primi dieci mesi del 2024. Questo risultato eccezionale testimonia l’appeal del modello e la capacità di Jeep di rispondere efficacemente alle esigenze dei consumatori. Il B-SUV prodotto dal marchio americano nello stabilimento polacco di Tychy è in grado di coniugare un aspetto vincente, molto legato al mondo offroad, alla modernità. Non a caso, questo veicolo è uno dei più apprezzati da una platea giovanile.

La “Freedom of Choice” di Jeep Avenger

Uno dei segreti del successo di Avenger risiede nella sua ampia gamma di motorizzazioni, che incarna il concetto di “Freedom of Choice” caro al brand Jeep.14 Avenger è disponibile in diverse versioni:

100% elettrico: il primo SUV Jeep completamente elettrico;

il primo SUV Jeep completamente elettrico; Benzina: un efficiente motore 1.2 da 100 CV con cambio manuale;

un efficiente motore 1.2 da 100 CV con cambio manuale; e-Hybrid: con cambio automatico;

con cambio automatico; 4xe: la versione a trazione integrale da 136 CV, per la massima libertà su ogni terreno.

Questa varietà di opzioni permette a ogni cliente di trovare la soluzione ideale alle proprie esigenze, contribuendo al successo di Avenger sul mercato.

Jeep Avenger 4xe: l’avventura incontra l’elettrificazione

L’introduzione della versione 4xe a trazione integrale amplia ulteriormente la gamma Avenger, offrendo un’esperienza di guida ancora più versatile ed emozionante. La Jeep Avenger 4xe The North Face Edition rappresenta l’apice di questa gamma. Nata dalla collaborazione tra due marchi iconici, questa edizione speciale limitata a 4.806 unità (come l’altezza del Monte Bianco) si distingue per:

materiali resistenti e tecnologie avanzate;

dettagli di design unici: finiture Summit Gold e motivi topografici.

La The North Face Edition incarna l’impegno condiviso da Jeep e The North Face per l’esplorazione e la responsabilità ambientale, offrendo un’esperienza di guida all’insegna dell’avventura sostenibile.

Jeep Renegade: leader tra i B-SUV ibridi plug-in

Oltre al successo di Avenger, Jeep si conferma leader anche nel segmento dei B-SUV ibridi plug-in con Renegade. Il modello prodotto a Melfi mantiene la sua posizione di vertice grazie alla tecnologia 4xe, presente anche su Compass, Wrangler e Grand Cherokee. Questa tecnologia innovativa offre:

prestazioni migliorate e maggiore divertimento di guida;

minori emissioni, per una mobilità più sostenibile;

maggiore piacere di guida anche in fuoristrada.

La tecnologia 4xe si rivela quindi un fattore chiave per il successo di Jeep, offrendo ai clienti un’esperienza di guida appagante e rispettosa dell’ambiente.

La crescita di Jeep in Italia

I risultati positivi di Avenger e Renegade consolidano la posizione di Jeep nel mercato italiano. Nei primi dieci mesi del 2024, il brand si è posizionato all’ottavo posto con una quota di mercato prossima al 4,5%. Questo successo dimostra la capacità di Jeep di attrarre una vasta gamma di clienti grazie a una gamma di SUV che coniuga innovazione e tradizione.

Per rendere ancora più accessibile l’esperienza di guida di Avenger, Jeep offre promozioni speciali fino al 30 novembre 2024. È possibile acquistare l’Avenger Longitude Full-Electric a un prezzo promozionale di 34.400 euro, con un anticipo variabile in base alla versione scelta e l’Easy Wallbox inclusa. Per ulteriori informazioni sulle offerte e sul finanziamento, è possibile consultare la documentazione precontrattuale presso le concessionarie o sul sito ufficiale.