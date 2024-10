Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano. Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e dei motori, scrive anche di attualità ed economia.

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis La montagna incontra la strada: nasce la Jeep Avenger 4xe The North Face Edition

Dalla voglia ed emozione di esplorare, chi per superare i propri limiti personali chi per passione e autenticità, nasce Jeep Avenger 4xe The North Face Edition, un SUV unico nel suo genere. I due brand, infatti, hanno deciso di combinare tecniche e materiali innovativi per una collaborazione a quattro ruote, dando vita a un compatto che si ispira al maestoso Monte Bianco.

Un SUV che sa di avventura

Pensate a un SUV capace di celebrare il viaggio della scoperta, dedicato a persone che vogliono liberarsi dalla routine di ogni giorno per tuffarsi nell’avventura della natura a caccia di nuovi paesaggi e idee. Ecco, questo è stata la base di partenza per la partnership tra Jeep e The North Face per mettere a punto un compatto unico nel suo genere, capace di farsi omaggio l’uno dell’altro brand. Jeep ci mette l’esperienza delle quattro ruote, The North Face, invece, lo spirito avventuriero alla ricerca di nuove prospettive dell’esplorazione.

Jeep Avenger 4xe The North Face Edition, infatti, è il risultato di uno sforzo collaborativo tra i team di design di entrambi i marchi, che hanno lavorato su questo progetto per oltre due anni. E il mezzo venuto fuori, alla fine, è un perfetto mix degli elementi iconici con materiali esclusivi accanto a un design funzionale che incorpora tonalità mimetiche e neutre, riflettendo l’ambiente naturale.

In poche parole un SUV capace di incarnare perfettamente la filosofia dell’esplorazione ecocompatibile, fondendo l’estetica per celebrare l’avventura. “È il risultato di una profonda scoperta reciproca, radicata in valori condivisi e tratti comuni, che riflettono l’eccellenza rappresentata da entrambi i brand”, ha dichiarato Eric Laforge – Head of Jeep Brand per la Regione Enlarged Europe.

Mariano Alonso, general manager di The North Face Emea, ha invece sottolineato: “Il massiccio del Monte Bianco è stato a lungo un banco di prova per gli alpinisti, sfidandoli a trovare modi per muoversi più velocemente, più leggeri e in modo più efficiente in montagna. Questa continua ricerca ha motivato The North Face a sviluppare abbigliamento e attrezzature in grado di soddisfare le esigenze di ambienti così estremi, e rappresenta un forte simbolo della partnership tra i nostri due brand”.

L’ispirazione del Monte Bianco

Ecco, appunto il Monte Bianco è stata la lampadina che ha fatto accendere il progetto, perché il sontuoso massiccio è la fonte di ispirazione del progetto. Non a caso saranno disponibili 4.806 unità dell’edizione speciale di Jeep Avenger 4xe, in omaggio all’altezza del Monte Bianco, un maestoso simbolo.

Il design dell’edizione limitata riflette la qualità eccezionale e l’attenzione meticolosa ai dettagli, tratti distintivi di entrambi i brand. L’integrazione di materiali distintivi e tecniche avanzate dei rispettivi settori ha dato vita a un prodotto senza precedenti che celebra la sostenibilità in ogni aspetto.

Jeep Avenger 4xe The North Face Edition è dotata di un propulsore ibrido a 48V e trazione integrale, rappresentando un significativo avanzamento nel percorso di elettrificazione di Jeep, mantenendo allo stesso tempo l’impegno del brand verso le prestazioni. Un prodotto esclusivo in cui forme e funzioni hanno uno scopo preciso, ma che sono anche la risposta per coloro che aspirano a scoprire la natura in modo sostenibile, con qualità, praticità, sicurezza e comfort.