Jeep Renegade e Compass MY24: l’anima italiana dell’iconico brand americano

Nel mondo dell’automobile, il marchio Jeep è da sempre sinonimo di avventura, libertà e robustezza. Un simbolo a stelle e strisce che ha affascinato generazioni di automobilisti americani e non solo. Tuttavia, da dieci anni, una parte significativa dell’anima Jeep si è trasferita in Italia, a Melfi (PZ), dove vengono prodotte Jeep Renegade e Jeep Compass. Due SUV che non solo hanno conquistato il mercato italiano, ma hanno anche contribuito a tracciare il percorso del marchio verso una mobilità sostenibile grazie all’elettrificazione e all’adozione di tecnologie avanzate.

La nascita di Renegade: il primo SUV Jeep prodotto fuori dagli Stati Uniti

Nel 2014, lo stabilimento di Melfi ha visto l’inizio della produzione di Jeep Renegade, il primo modello Jeep costruito al di fuori dei confini statunitensi. Questo piccolo SUV ha segnato un punto di svolta per il marchio, portando Jeep in nuovi mercati e stabilendo nuovi record di vendita. Dall’inizio della sua produzione, Jeep Renegade ha venduto circa due milioni di unità in tutto il mondo. Questo straordinario successo commerciale è dovuto non solo al design e alla praticità del veicolo, ma anche alla capacità di Jeep di evolversi e adattarsi ai tempi.

A partire dal 2020, la produzione di Jeep Compass si è affiancata a quella di Renegade nello stabilimento di Melfi. Compass ha rapidamente raggiunto i vertici del mercato, guadagnandosi il titolo di C-SUV più venduto in Italia nel 2023. La combinazione di questi due modelli ha permesso a Jeep di consolidare ulteriormente la sua presenza in Europa, garantendo una gamma di veicoli che soddisfa sia le esigenze degli avventurieri che di chi cerca praticità e comfort in città.

Fonte: Ufficio Stampa Jeep

MY24: Jeep Renegade e Compass si rinnovano

Con l’introduzione dei modelli MY24, Jeep Renegade e Compass si presentano con una serie di importanti aggiornamenti tecnologici e stilistici, continuando a stabilire nuovi standard nel segmento dei SUV compatti e di medie dimensioni. Entrambi i modelli offrono ora una gamma di opzioni di propulsione elettrificata, con la tecnologia e-Hybrid che si affianca alla collaudata motorizzazione 4xe Plug-In Hybrid, ormai sinonimo di Jeep per la mobilità sostenibile.

Tecnologia e-Hybrid: l’ibrido secondo Jeep

Al centro delle novità del MY24 c’è la tecnologia e-Hybrid, che rappresenta un passo avanti significativo verso una mobilità più sostenibile. Questa soluzione di propulsione è stata progettata per alternare automaticamente tra motore elettrico, ibrido e a combustione interna, in base a diversi fattori, come lo stato di carica della batteria, le condizioni di guida e la richiesta di potenza. Il risultato è una guida fluida, efficiente e con basse emissioni.

Il motore GSE T4 da 1,5 litri che alimenta i nuovi Renegade e Compass MY24 è un quattro cilindri turbobenzina con ciclo Miller, capace di erogare 130 CV e 240 Nm di coppia massima. Questo propulsore è abbinato a un sistema ibrido intelligente, che include un generatore di avviamento a cinghia (BSG) e un motore elettrico P2.5 da 15 kW. La batteria da 48V garantisce sufficiente energia per sostenere la propulsione elettrica nelle manovre a bassa velocità e nelle fasi di decelerazione, grazie alla frenata rigenerativa. Questo sistema consente ai veicoli di operare in modalità completamente elettrica in determinate situazioni, riducendo l’uso del motore a combustione interna e abbattendo le emissioni.

Il comfort e l’innovazione del MY24: nuovi sistemi di infotainment e sicurezza

Jeep Renegade e Compass MY24 non si distinguono solo per le loro capacità tecniche, ma anche per le novità che migliorano l’esperienza a bordo. Uno dei punti di forza del nuovo Renegade è il sistema di infotainment con un display da 10,1 pollici e un cruscotto digitale TFT da 10,25 pollici, capace di offrire una potenza di elaborazione cinque volte superiore rispetto alla generazione precedente. Il sistema supporta la connettività wireless per Apple CarPlay e Android Auto, garantendo un’esperienza utente moderna e senza interruzioni.

La Jeep Compass MY24, dal canto suo, introduce la guida autonoma di livello 2, un’innovazione che aumenta la sicurezza e il comfort durante i lunghi viaggi, riducendo l’affaticamento del conducente. Questa tecnologia avanzata si combina con nuovi pneumatici da 18 pollici di classe A+, che non solo migliorano l’efficienza energetica, ma contribuiscono anche a ridurre le emissioni di CO2 fino al 3%.

Allestimenti su misura per tutte le esigenze

Una gamma di allestimenti pensati per soddisfare le diverse esigenze dei clienti. Renegade è disponibile in tre versioni: Renegade, Altitude e Summit. Il modello base offre un mix di funzionalità essenziali ma moderne, mentre le versioni superiori aggiungono una serie di caratteristiche premium, come fari Full LED, climatizzatore automatico e cerchi in lega da 18 pollici. La versione Summit è pensata per chi cerca il massimo in termini di lusso e comfort, con sedili riscaldati e dettagli di design esclusivi. Compass, invece, è disponibile negli allestimenti Altitude e Summit. Entrambi i modelli sono caratterizzati da un design esterno elegante e sofisticato, con cerchi in lega diamantati e finiture cromate, mentre gli interni sono progettati per garantire il massimo comfort grazie ai sedili in vinile di alta qualità.

Il futuro è elettrico? Il percorso di Jeep verso la mobilità sostenibile

La strategia di Jeep per i prossimi anni è chiara: elettrificare la propria gamma per offrire veicoli che combinino le prestazioni leggendarie del marchio con una sempre maggiore attenzione all’ambiente. Jeep Renegade e Compass MY24 rappresentano la punta di diamante di questa strategia, con un’offerta che si basa su motorizzazioni ibride avanzate e sulla continua evoluzione della tecnologia 4xe Plug-In Hybrid.

Questo sistema, già sperimentato con successo sui modelli precedenti, permette ai veicoli di funzionare in modalità completamente elettrica per brevi tragitti, offrendo al contempo la sicurezza della trazione integrale eAWD, fondamentale per le capacità off-road di Jeep. La combinazione di un motore a combustione interna con un motore elettrico garantisce flessibilità e tranquillità, permettendo ai conducenti di affrontare lunghi viaggi senza preoccuparsi della ricarica, ma offrendo allo stesso tempo l’opportunità di guidare a emissioni zero in città.

Jeep Made in Italy, un connubio di tradizione e innovazione

Jeep Renegade e Compass MY24 non solo rappresentano l’evoluzione di due modelli di successo, ma incarnano anche l’impegno del marchio verso una mobilità più sostenibile e tecnologicamente avanzata. La produzione a Melfi ha dato vita a SUV che combinano il meglio della tradizione Jeep con l’innovazione italiana, offrendo ai clienti veicoli che soddisfano le esigenze moderne senza compromettere lo spirito di avventura e libertà che ha reso Jeep un’icona globale.