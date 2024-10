Laureato in Comunicazione e giornalista pubblicista. Dal 2012 è attivo nel mondo del giornalismo online. Amante dell'automotive e del motorsport si divide tra presentazioni di auto, moto e Gran Premi. Cresciuto nel mito di Valentino Rossi e Michael Schumacher spera un giorno di poter raccontare nuovamente le gesta di altri grandi campioni per l'Italia.

Fonte: Ufficio Stampa Jeep Jeep Compass e Renegade, arriva una nuova versione

Jeep è uno di quei marchi che meno sta risentendo la crisi del comparto automobilistico. I suoi dati di vendita, infatti, sono molto buoni e Stellantis punta a farli incrementare. Di recente il brand ha raggiunto l’importante traguardo di 1 milione di Renegade e Compass vendute. Proprio per celebrare questo obiettivo raggiunto si è deciso di realizzare una serie speciale: la North Star.

In questi anni Jeep Renegade e Jeep Compass, come confermato anche dal Responsabile del marchio per la Regione Enlarged Europe, hanno rappresentato un autentico pilastro per l’azienda. I dati di vendita in fondo sono chiari e proprio questi due modelli hanno trainato tutto il brand. Stiamo parlando di due vetture inoltre che hanno impreziosito in un certo qual modo anche il Made in Italy.

Arriva la versione North Star

A partire dal 2014, infatti, è partita la produzione dello Small SUV Renegade presso lo stabilimento di Melfi. Si è trattato del primo modello Jeep costruito fuori dai confini americani. Il Renegade è stato un successo clamoroso totalizzando oltre 2 milioni di unità vendute a livello mondiale. A questo poi, a partire dal 2020, si è affiancato il Compass, il C-SUV più venduto in Italia nel 2023.

Insomma una storia di successi che alla fine ha portato Jeep a festeggiarli con questa nuova edizione speciale. La versione North Star si posiziona tra l’allestimento Altitude e il Summit, che è quello premium della gamma. Quindi si tratta di un giusto compromesso tra razionalità e un’estetica da premium. Scendendo maggiormente nel particolare troviamo i sedili fatti in un nuovo materiale innovativo che garantisce una durata tre volte maggiore rispetto al tessuto standard usato ad esempio nell’Altitude. Per la Compass troviamo la doppia alternativa tessuto o vinile, mentre nella Renegade vengono adottati interni rivestiti in tessuto resistente.

Cosa aspettarci da questa versione

La versione North Star si distingue anche per la combinazione cromatica bicolore. La carrozzeria è dominata dal nero che adorna alcuni dettagli unici di questa versione come i cerchi in lega. La decalcomania posta sul cofano, inoltre è sia funzionale che estetica visto che riesce a ridurre l’effetto abbagliante del sole. Al nero è poi abbinato un colore carrozzeria che si chiama Technogreen, ed è un verde metallizzato scuro.

Sia sulla Compass che sulla Renegade troviamo il tetto apribile a doppio pannello rifinito in nero. Inoltre i due modelli sono arricchiti da fendinebbia LED, loghi e badge neri dedicati e vetri oscurati. Inoltre sulla Compass vi sono cerchi neri da 18 pollici, mentre sulla Renegade ci sono quelli da 17 pollici. Entrambe le vetture inoltre sono dotate di tutti gli ADAS resi obbligatori per legge.

Per quanto concerne la motorizzazione, entrambe le vetture sono dotate di due varianti: Hybrid 48V e 4xe. Anche in questo caso Jeep ha voluto non dare spazio all’endotermico per abbracciare la transizione ecologica attraverso l’utilizzo di motori ibridi. Per quanto concerne i prezzi infine la Renegade partirà da 35.600 euro, mentre la Compass da 41.350 euro. Entrambe le vetture saranno ordinabili a partire dal 10 ottobre 2024. Non è dato sapere per il momento questa versione quanto tempo resterà in commercio.